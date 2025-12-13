মিনহাজুল কুরআন মহিলা সমিতি অফ পাকিস্তানের সহায়তায় হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর নূরানীময় জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের মহিলা সংস্থা মিনহাজুল কুরআনের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের লাহোরে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর বরকতময জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম নারীদের জন্য তাঁর জীবনকে এক নিখুঁত আদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।
এই অনুষ্ঠানে বক্তারা বৈজ্ঞানিক ও কুরআনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জীবন, ব্যক্তিত্ব এবং মহান গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন এবং শরীয়তের জ্ঞান, অনুশীলন এবং সুরক্ষায় তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে, হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) হলেন নবী (সা.) এর অতুলনীয় ভালোবাসা লাভকারী সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।
তিনি ইবাদত, তাকওয়া, ধৈর্য, ত্যাগ এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এক নিখুঁত এবং অতুলনীয় আদর্শ এবং তাঁর পবিত্র জীবন এবং উচ্চ নৈতিকতা সকল যুগের মুসলিম নারীদের জন্য একটি বাস্তব এবং অনুসরণীয় উদাহরণ।
অনুষ্ঠানের শেষে, তারা প্রার্থনা করেন যে মহান আল্লাহ যেন ইসলামী জাতিকে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর পথ অনুসরণ করার ক্ষমতা দান করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ ও শিক্ষা পরিবার, সমাজ এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত হয়।
