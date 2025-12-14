শেখ নাইম কাসেম: প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার অর্থ হল লেবাননের আত্মহত্যা, কারণ লেবানন/হিজবুল্লাহ কখনই চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম আজ বিকেলে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "ফাতিমাতী সমাবেশ" অনুষ্ঠানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, ইসলামী চিন্তাধারায় নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা অবস্থান ব্যাখ্যা করেন, তিনি "প্রতিরোধের অঙ্গীকার" প্রতি আন্দোলনের অব্যাহত আনুগত্যের উপর জোর দেন।
শেখ নাঈম কাসেম শহীদ জিহাদি শেখ নাবিল কাউকের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ফাতিহা পাঠ করে তার বক্তব্য শুরু করেন, ব্যাখ্যা করেন যে প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে পাঠ করা শহীদদের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
তিনি শেখ নাবিল কাউককে হিজবুল্লাহর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর প্রতি তার সমর্থনের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন যে তিনি মুজাহিদিনদের সমর্থন, জনগণের বিষয়গুলি অনুসরণ এবং প্রতিরোধের লাইন স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ ছিলেন।
"ফাতেমী সমাবেশ": হিজবুল্লাহ নারীদের সংগঠিত শক্তির প্রদর্শনী
হিজবুল্লাহর মহাসচিব ঘোষণা করেছেন যে এই অনুষ্ঠানটি হিজবুল্লাহর "মহিলা কর্ম ইউনিট" এর উদ্যোগে এবং "আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিতে সত্য" স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং লেবাননের দক্ষিণ উপশহর বৈরুত, টায়ার, নাবাতিহ, বালবেক এবং মুয়াইসরা সহ পাঁচটি স্থানে একযোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ফাতেমা যাহরা (সা.আ.); মুসলিম নারীদের জন্য বিশ্বব্যাপী রোল মডেল
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর বরকতময় জন্মের কথা উল্লেখ করে শেখ নাঈম কাসেম তাঁকে নারীদের জন্য একজন বিশ্বব্যাপী আদর্শ এবং একজন মুসলিম মানুষের নিখুঁত উদাহরণ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর বিশিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে নবী মুহাম্মদের হাদিস উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও স্মরণ করেন যে ইমাম খোমেনী হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মের দিনটিকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" নামকরণ করেছিলেন এবং এই ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ মানব পরিচয়ের প্রতীক বলে মনে করেছিলেন।
প্রতিরোধ সংগ্রামে নারীদের জন্য পাঁচটি কৌশলগত সুপারিশ
শেখ নাইম কাসেম এরপর নারীদের উদ্দেশ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন:
১. সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, বিশেষ করে পরিবার গঠন এবং প্রতিরোধকে সমর্থন করা;
২. লেবাননের ভবিষ্যৎ গঠনে কার্যকর অংশগ্রহণ এবং দেশের অন্যান্য নারীদের সাথে ব্যবহারিক সহযোগিতা;
৩. ধর্মপরায়ণতার পতাকা এবং সক্রিয় ও কার্যকর সামাজিক উপস্থিতির একটি উপাদান হিসেবে হিজাবকে মেনে চলা;
৪. শহীদদের রক্তের অর্জন সংরক্ষণের জন্য কন্যা, মা এবং স্ত্রীর ভূমিকায় প্রতিরোধের ভূমিকা অব্যাহত রাখা;
৫. নারীদের কাজ কেবল সাংগঠনিক সদস্যপদে সীমাবদ্ধ নয় এবং জিহাদ ও প্রতিরোধের পথে যেকোনো কার্যকলাপ এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় তা বোঝা।
প্রতিরক্ষা হলো লাল রেখা
বক্তব্যের উপসংহারে শেখ নাইম কাসেম জোর দিয়ে বলেন যে হিজবুল্লাহর অবস্থান অপরিবর্তনীয় এবং প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে যে কোনও আলোচনা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন সরকার যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করবে এবং সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে হিজবুল্লাহ কখনই চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না এবং ভূখণ্ড, অস্ত্র এবং মর্যাদার প্রতিরক্ষাকে একটি একক এবং অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করে।
