ফাতেমীয় জীবনধারা, "প্রথমে প্রতিবেশী অতপর নিজে" আধুনিক ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক তৌহিদবাদী মডেল।

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০০:১৫
News ID: 1760297
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মার্ষিকীর প্রাক্কালে, ফাতেমীয় জীবনধারা এবং ”প্রথমে প্রতিবেশী অতপর নিজে” চিন্তাধারা পরীক্ষা করার জন্য একটি আলোচনা সভা আবনা নিউজ এজেন্সির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহ-সভাপতির অধ্যয়ন, গবেষণা ও তদন্ত অফিস, আবনা নিউজ এজেন্সি, মুস্তফা আল-আলামিয়া সম্প্রদায়ের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ ইনস্টিটিউট এবং ধর্ম ও সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায়, "আল-জার থুম্মা আল-দার" (প্রথমে প্রতিবেশী অতপর নিজে )এর ফাতেমীয় শৈলী এবং বর্তমান সময়ে বন্ধুত্বের অন্যান্য নীতি" শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আহলে বাইতের জীবনধারা সম্পর্কিত ধারাবাহিক সভার কাঠামোর মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সভাটি শিয়া পরিবারের দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ সমাধানের জন্য ফাতেমীয় মডেল বিশ্লেষণ করে।

এই সভার বৈজ্ঞানিক সম্পাদক ডঃ দাউদ সাফা হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে, পরিবার হলো ব্যক্তি ও সামাজিক পরিচয় গঠনের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু আজ এর কাঠামো এবং কার্যাবলী বহুমাত্রিক, গভীর, জটিল এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই দ্বন্দ্বগুলি ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে আধুনিক সমাজকর্মী আধুনিক উপায়ে চিন্তা করেন কিন্তু ঐতিহ্যবাহী উপায়ে কাজ করেন। এই পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক এবং প্রজন্মগত বিচ্ছেদ, মানসিক বিবাহবিচ্ছেদ এবং জীবনসঙ্গী নির্বাচন এবং মানসিক চাহিদা পূরণের ধরণে চ্যালেঞ্জের দিকে পরিচালিত করেছে।

ডঃ সাফা ফাতেমিয়া সিরাত এবং পবিত্র কুরআনের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ নেতা কর্তৃক উপস্থাপিত "একজন মুসলিম নারীর তৃতীয় মডেল" কে প্রধান সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এই মডেলটিকে ধর্মীয়-বিপ্লবী পরিচয়ের একটি বহুমাত্রিক গঠন হিসেবে বিবেচনা করেন যার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে: আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি এবং আত্ম-পরিশোধন (ব্যক্তি), পারিবারিক প্রতিষ্ঠান (পরিবার) শক্তিশালীকরণ এবং সক্রিয় ও উদ্দেশ্যমূলক অংশগ্রহণ (সামাজিক)।

তিনি আরও বলেন: "ফাতেমী জীবনধারা এবং ঘরে নারীর সহজাত মর্যাদা নারীর ব্যক্তিগত বিকাশের ভিত্তি তৈরি করবে, একই সাথে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করবে।"

