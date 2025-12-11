  1. Home
সচিত্র সংবাদ: আহলে বাইত (আ.) সেন্টারে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তুর্কি শিয়াদের সমাবেশ।

১১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:৩৩
তুরস্কের কারাকালা শহরের আহলে বাইত (আ.) কেন্দ্রে শিয়াদের উপস্থিতিতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

