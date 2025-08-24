দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিলিস্তিনি-পন্থী বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে সিউলের রাস্তা দিয়ে মিছিল করে মার্কিন দূতাবাস ভবনের সামনে পৌঁছায়। তারা গাজা যুদ্ধ এবং ইহুদিবাদী শাসনের প্রতি মার্কিন সমর্থনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়: "আমেরিকা একটি সন্ত্রাসী," "সমুদ্র থেকে নদী পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুক্ত," এবং "গণহত্যা বন্ধ করুন।"
২৪ আগস্ট ২০২৫ - ১৭:৫০
দক্ষিণ কোরিয়ার ফিলিস্তিনিপন্থী কর্মীরা রবিবার সিউলে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেছেন, গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সরকারের যুদ্ধের প্রতি ওয়াশিংটনের সমর্থনের প্রতিবাদে।
