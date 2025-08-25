আফ্রিকায় ফ্রান্সের নরম ঔপনিবেশিকতা; ম্যাক্রোঁ-এর নতুন নীতি কী?

এবিএনএ বার্তা সংস্থার মতে, আল-জাজিরা চ্যানেল একটি প্রতিবেদনে কালো মহাদেশের প্রতি ফরাসি সরকারের সাম্প্রতিক নীতিগুলো বর্ণনা করেছে এবং লিখেছে যে ২০১৭ সালে এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এলিসি প্রাসাদে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে, আফ্রিকার প্রতি প্যারিসের নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।
একটি নতুন বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক নীতি
এই নিবন্ধটি এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আফ্রিকার প্রতি নীতিকে একটি নতুন বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক নীতির ধারাবাহিকতা বলে মনে করে এবং যোগ করে যে, মালি, বুরকিনা ফাসো, নাইজার, চাদ এবং সেনেগালে তার সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে এবং তার সামরিক উপস্থিতি শেষ করার মাধ্যমে ফ্রান্সের ওপর আঘাত সত্ত্বেও, ম্যাক্রোঁ এই বিপর্যয় মোকাবেলায় এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতিগুলো চালিয়ে যাওয়ার জন্য "ফরাসি-আফ্রিকান সামরিক অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা" নামে একটি কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করেছেন যাতে কালো মহাদেশের উন্নয়নের ফলে এলিসি প্রাসাদের যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তার পরিমাণ কমানো যায়।
২০১৭ সালে এলিসি প্রাসাদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি ১৮টি আফ্রিকান দেশ সফর করেছেন। তিনি ২০২৩ সালে আফ্রিকায় ফ্রান্সের নতুন পরিকল্পনা শুরু করেন এবং এই মহাদেশে চীন, রাশিয়া, ভারত এবং তুরস্কের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন।
২০২৭ সাল নাগাদ কি ফ্রান্স তার মুদ্রাগত আধিপত্য হারাচ্ছে?
আফ্রিকার দেশগুলোর আর্থিক ও মুদ্রাবাজারে ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বজায় রেখেছে। আফ্রিকার দেশগুলো এই পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট এবং তাদের নতুন অংশীদার প্রয়োজন যারা তাদের এই সম্পর্কের শৃঙ্খল ভাঙতে সাহায্য করবে, যা এই দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নির্ভরশীল সত্তায় পরিণত করেছে।
আফ্রিকান ফ্রাঙ্ক, যা কয়েক দশক ধরে ফরাসি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ছিল, পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর মুদ্রা রিজার্ভ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য লিভার ছিল এবং আছে।
অন্যদিকে, প্যারিসে অবস্থিত ফ্রাঙ্কোফোনির সদর দফতর থেকে মালি, বুরকিনা ফাসো এবং নাইজারের বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণার পর ফরাসি সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে, যা ফরাসি ভাষার প্রচার, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য সমর্থন, শান্তি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিস্তার এবং শিক্ষার প্রচারে কাজ করে।
আফ্রিকায়, এই দেশগুলোতে শিক্ষার সরকারী ভাষা হিসেবে ফরাসি ভাষার সাথে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার একটি সাধারণ প্রবণতা শুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রুয়ান্ডার সরকারী ভাষা ফরাসি থেকে ইংরেজিতে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সেনেগালেও একই ধরনের উন্নয়ন ঘটছে। সেনেগালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পাসিরো ওয়াই, ফরাসি ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে ওকালতি করেছেন।
ঐতিহ্যবাহী ঔপনিবেশিকতা থেকে আধুনিক ঔপনিবেশিকতায় পরিবর্তন
পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর যা প্রয়োজন তা হলো ফরাসি আধিপত্য থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং প্যারিসের পক্ষ থেকে আফ্রিকান জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত আগ্রাসন এবং অপরাধের স্বীকৃতি, যা কালো মহাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে বিলম্বিত করেছে।
এই ক্ষেত্রে, প্যারিসের উচিত তার অতীতের আচরণের স্বীকার করার পাশাপাশি, একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষমা এবং পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তার মৃত্যুর আগে বলেছিলেন: “ভুলে যাবেন না যে আমাদের কাছে যে অর্থের কিছু অংশ আছে তা আফ্রিকা শোষণের মাধ্যমে এসেছে, এবং সাধারণ জ্ঞান নির্দেশ করে যে আমরা যা নিয়েছি তা আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এই পদক্ষেপ অন্তত আমাদের অনেক সমস্যা এবং অশান্তি থেকে বাঁচাতে পারে।”
এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমলে আফ্রিকা থেকে ফ্রান্সের "প্রস্থান" ঘোষণা, যদিও এটি একটি নিছক সামরিক ঘটনা, তবে বাস্তবে এটি কালো মহাদেশে ফরাসি ক্ষমতার একটি কৌশলগত পুনর্গঠন নির্দেশ করে, কারণ প্যারিস সেখানে সরাসরি উপস্থিতির খরচ এবং দায়িত্ব হ্রাস করার সাথে সাথে অর্থনীতি, কূটনীতি এবং সংস্কৃতির মতো আরও নমনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সামরিক আধিপত্যের ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জামগুলো প্রতিস্থাপন করে আফ্রিকায় তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ বজায় রাখতে চাইছে।
Your Comment