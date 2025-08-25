বাকীর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আল-বাকী আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশ্বব্যাপী আহ্বান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভারতীয় আলেম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ হামিদ আল-হাসানের সভাপতিত্বে আল-বাকী সংস্থার আন্তর্জাতিক সভাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে একদল আলেম, গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভাটি দর্শক এবং অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল।
এই অনুষ্ঠানে আল-বাকী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ মাহবুব মাহদী আবেদী নাজাফী সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন।
তিনি বলেন: "যখন মুমিনরা আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসায় ভরা হৃদয়ে প্রার্থনা করে এবং দলের সদস্যরা এই পবিত্র লক্ষ্যের জন্য দিনরাত কাজ করে, আমরা নিশ্চিত যে এমন একদিন আসবে যখন বাকি'র মুখ থেকে দুঃখের পর্দা উঠে যাবে এবং জান্নাতুল বাকি'তে একটি সুন্দর, মহৎ এবং মর্যাদাপূর্ণ মাজার প্রতিষ্ঠিত হবে; এমন একটি মাজার যা কেবল অতীতের নিপীড়নের স্মৃতিই নয়, বরং ইসলামী জাতির মর্যাদা, ঐক্য এবং ঈমানের প্রতীকও হবে।"
বিশিষ্ট ভারতীয় আলেম ও চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদ হামিদুল হাসান তাঁর বক্তৃতায় ইসলামের নবীর দুটি মূল্যবান উত্তরাধিকার, পবিত্র কুরআন এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনন্য অবস্থানের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে ইসলামী পরিচয়ের টিকে থাকা প্রকৃত ভালোবাসা এবং এই দুটি ঐশ্বরিক আস্থার প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভর করে।
তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে মুসলমানদের মধ্যে কখনও কখনও এই সত্যটি উপেক্ষা করা হয়, তিনি বলেন: কেউ কেউ কেবল কুরআনের আবির্ভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং নবীর আহলে বাইতের প্রতি প্রকৃত ও ব্যবহারিক ভালোবাসা পালন করে না; যখন কুরআন এবং আহলে বাইত অবিচ্ছেদ্য এবং এগুলি একসাথে বিবেচনা করা এবং সম্মান করা উচিত।
ভারতের একজন বিশিষ্ট ধর্মগুরু হুজাতুল ইসলাম আসলাম রাজাভিও বিশ্বের ন্যায়বিচারপ্রার্থীদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন: বাকি'র ধ্বংসের মুখে আমাদের চুপ থাকা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত এবং ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পুরষ্কার কর্মের উপর নির্ভর করে, ফলাফলের উপর নয়। ফলাফলের প্রত্যাশা আমাদের কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়।
সম্মেলনটি অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ব্যাপক সংবর্ধনার মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে বাকি'তে আহলে বাইতের কবর পুনরুজ্জীবিত করার, আশুরার সংস্কৃতি প্রচারের এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা আহলে বাইতের ঐতিহ্য সংরক্ষণের পথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন এবং আল-বাকী সংস্থার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন।
Your Comment