মহানবী (সা.) ছিলেন নৈতিকতা, জ্ঞান এবং প্রতিরোধের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের হাওযায়ে ইলমিয়ার পরিচালক ও সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য আয়াতুল্লাহ আলিরেযা আ’রাফি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।
শুক্রবার (২২ আগষ্ট) রাতে হযরত ফাতেমা মাসুমা (সা.আ.)-এর মাজারে, আয়োজিত চিকিৎসক দিবসের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়ে এই পবিত্র স্থানে, হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর সান্নিধ্যে সর্বপ্রথম মহানবী (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।
মহানবী (সা.) তাঁর মহান জ্ঞান ও বোধগম্যতা এবং আল্লাহর পথে তাঁর প্রতিরোধ ও অবিচলতার সাথে, তাঁর ব্যক্তিত্বের তৃতীয় দিকটি তাঁর নীতিশাস্ত্রে প্রকাশ করেছিলেন এবং নবীর নীতিশাস্ত্র এবং সৎ গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশগুলির মধ্যে একটি ছিল; এমনভাবে যে তাঁর নবীর ১০০ টিরও বেশি আচরণগত এবং নীতিগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।
আয়াতুল্লাহ আ'রাফি বলেন: আল্লাহর নবী একটি বৃত্তে বসে মানুষের সাথে পরামর্শ করতেন, মানুষের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার জন্য সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন, আল্লাহর অবাধ্যতার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কখনও নেতিবাচক উত্তর দিতেন না, এবং সকল পরিস্থিতিতেই তাঁর মুখ প্রফুল্ল এবং খোলা থাকত, এবং দুনিয়ার ক্ষতির জন্য শোক করতেন না, এবং কেবল আল্লাহর পথে রাগ করতেন, এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেন না, এবং তিনি ছিলেন তপস্বী, সন্তুষ্ট এবং সরলতার মানুষ; তিনি মাটিতে বসে ঘুমাতেন, তাঁর ব্যক্তিগত কাজ করতেন এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সাথে মেলামেশা করতেন।
নবী (সা.) ছিলেন সদালাপী, বুদ্ধিমান এবং সর্বদা মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি আরও বলেন: তিনি সৎকাজে উৎসাহিত করতেন এবং মন্দ কাজের জবাব দিতেন উপদেশ দিয়ে। তিনি উদার ও দানশীলও ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাকতেন এবং পরিষদের সকল সদস্যের প্রতি সমান মনোযোগ দিতেন। তাঁর সমাবেশগুলি ছিল মর্যাদাপূর্ণ, বিনয়ী এবং মহৎ, এবং তিনি নিজেকে সকলের জন্য একজন দয়ালু পিতা বলে মনে করতেন।
নবী (সা.) দরিদ্রদের সাথে বসতেন এবং তাদের আমন্ত্রণ এড়িয়ে চলতেন না, উপহার গ্রহণ করতেন, তাঁর পরিবারকে লালন-পালন করতেন এবং মহিলাদেরকে মহান মর্যাদা দিতেন। তিনি সর্বদা অজু করতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন, সুগন্ধি ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতেন, অন্যদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে আহ্বান করতেন এবং মানুষের ভুল ক্ষমা করতেন, অন্যদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন এবং কাউকে বাধা দিতেন না।
"এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলি শিয়া এবং সুন্নি উভয় খাঁটি ইসলামী উৎসগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে, এবং আমরা এমন একজন নবীর মাযহাবে বাস করতে পেরে গর্বিত; এমন একজন নবী যিনি জ্ঞান, জিহাদ এবং নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন এবং ইসলামী সমাজের জন্য একটি স্থায়ী আদর্শ হওয়া উচিত।"
