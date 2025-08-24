  1. Home
সরকারের প্রতি ইরাকি প্রতিরোধের বার্তা: আমরা কখনই আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করব না।

২৪ আগস্ট ২০২৫ - ১৮:২৭
News ID: 1719863
ইরাকি প্রতিরোধ বাহিনী বাগদাদকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা তার অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করবে না; নেতানিয়াহু তার "বৃহত্তর ইসরায়েল" পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর এই আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসে এবং দলগুলি এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যুর পরিবর্তে জাতীয় ইস্যু বলে মনে করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলির একটি বিশিষ্ট সূত্র আল-আখবার সংবাদপত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রতিরোধ গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদ সরকারের কাছে ঘোষণা করেছে যে তারা কখনও তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে না।

তিনি বলেন: "এই ঘোষণাটি বিশেষ করে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তথাকথিত বৃহত্তর ইসরায়েল পরিকল্পনা ঘোষণার পরে করা হয়েছিল, যে পরিকল্পনাটি তিনি ইরাককে তার অংশ বলে মনে করেন।"

তিনি আরও বলেন: "সরকার এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক হিসেবে দেখে, কিন্তু আমরা এটিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করি এবং আমরা দখলদারিত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি।"

