গাজা সম্পর্কে আয়াতুল্লাহ আ‘রাফির চিঠির প্রতি জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের আমিরের প্রতিক্রিয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের আমির মাওলানা ফজলুর রহমানের কাছে আয়াতুল্লাহ আরাফির পাঠানো চিঠির পর, একটি আনুষ্ঠানিক ও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।
ফিলিস্তিনি ইস্যুতে উভয় পক্ষের গভীর ধর্মীয় ও মানবিক সংহতির উপর জোর দেওয়া চিঠিতে, পাকিস্তানের বিশিষ্ট সুন্নি নেতা ইরানি আলেমদের অবস্থানের প্রশংসা করেছেন এবং গাজার নির্যাতিত জনগণের সমর্থনে ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।
এই চিঠির সম্পূর্ণ লেখা, যেখানে সকলের মতামত এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান রয়েছে, তা নিম্নরূপ:
জনাব আলীরেযা আরাফি ইরানের ইসলামী সেমিনারিজের পরিচালক আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাহুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ
ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সভাপতি হিসেবে, আপনার আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ চিঠির জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।
ফিলিস্তিনি জনগণ এবং গাজার জনগণের সমর্থনে আপনার দ্বারা প্রকাশিত অনুভূতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং প্রশংসার যোগ্য। আমরা বিশ্বাস করি যে ফিলিস্তিনি সমস্যা কেবল একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একটি ধর্মীয়, নৈতিক এবং মানবিক সমস্যা, যার সমাধানের জন্য বিশ্বজুড়ে পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা কেন্দ্র এবং ইসলামী আন্দোলনগুলিকে একত্রিত হতে হবে।
আপনার চিঠিতে উল্লিখিত কুরআনের শিক্ষা আমাদের সকলের জন্য পথনির্দেশের উৎস। আমরা আনন্দিত যে এই বিষয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের গৃহীত অবস্থান ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদার প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গাজার নির্যাতিত জনগণের জন্য সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার আহ্বানকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি এবং আপনাকে আশ্বস্ত করি যে আমরা যেকোনো সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদানে দ্বিধা করব না।
এই উপলক্ষে, আমরা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সমস্ত স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা গাজার জনগণের উপর অবরোধের অবসান ঘটাতে তাদের ব্যবহারিক সহায়তা এবং নৈতিক সমর্থনকে তাদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করুন।
সময়ের দাবি হলো মুসলিম উম্মাহ ঐক্য ও পারস্পরিক সংহতির সাথে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুক যাতে প্রথম কেবলার মুক্তির সংগ্রাম সফল হয়। মহান আল্লাহ আমাদের সত্যকে সমর্থন করার, নির্যাতিতদের সমর্থন করার এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।
আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।
আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা
ফজলুর রহমান
আমির, জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান
