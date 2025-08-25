  1. Home
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আফটারশক: হাইফা শোধনাগারের ২০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪৪
News ID: 1720096
Source: ABNA
অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ক্ষতির রিপোর্ট ইসরায়েলি শাসনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে।

আল-মায়াদিন থেকে এবনা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ইরানের সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কয়েক সপ্তাহ পরেও, ইসরায়েলি শাসনের মিডিয়া সার্কেলে এই অভিযানগুলির বিস্তারিত এবং ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

গত রাতে, ইসরায়েলি শাসনের মিডিয়া স্বীকার করেছে যে হাইফা তেল শোধনাগারটি, যা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল, পুনরুদ্ধার করতে তেল আবিবের ২০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে।

কয়েক দিন আগে, ইসরায়েলি সংবাদপত্র "ইসরায়েল হায়োম" একটি প্রতিবেদনে, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি শাসনের বিরুদ্ধে চাপানো ১২ দিনের যুদ্ধের সময় হাইফা বন্দরের বাযান পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অভিযানের কথা উল্লেখ করে লিখেছিল যে এই প্ল্যান্টে আক্রমণ দেখিয়েছে যে এই শাসনের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো কখনই সুরক্ষিত নয় এবং ভূগর্ভে এই অবকাঠামো নির্মাণ একটি অনিবার্য নিরাপত্তা প্রয়োজন।

এই প্রতিবেদনে ১৬ জুন বাযান প্ল্যান্টে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নতুন বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছে যে সেই দিনের ভোরে একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র বাযান প্ল্যান্টে আঘাত হানে।

সংবাদপত্রটি আরও যোগ করে যে আক্রমণটি এই শোধনাগারের শক্তি সুবিধা এবং সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষতি করেছে, এবং এই কারণেই বাযান ঘোষণা করেছে যে এটি তার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবে এবং আগামী মাসগুলিতে এটি পুনরায় শুরু করবে।

