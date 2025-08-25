ইয়েমেনের তথ্যমন্ত্রী: আমরা জায়নবাদী হামলার জবাব দেবো

এবনা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়েমেনের তথ্যমন্ত্রী হাশেম শরাফ আল-দীন আল-মাসিরা নিউজ চ্যানেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন যে ইয়েমেন সানার বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে জায়নবাদীদের বারবার হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত।
তিনি আরও বলেন যে, সমস্ত ত্যাগ এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, গাজার সমর্থনে ইয়েমেনি জনগণের অবস্থান দৃঢ়, অবিচল এবং অটল থাকবে।
আজ, রবিবার, জায়নবাদী শাসন সানা, রাষ্ট্রপতি ভবন এবং হাযিয পাওয়ার প্লান্ট সহ বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে বিমান হামলা চালায়।
একজন ইয়েমেনি সামরিক সূত্র জানিয়েছে যে বিমান প্রতিরক্ষা এবং ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিট এই হামলা মোকাবেলা করেছে এবং শত্রু যুদ্ধবিমানগুলোকে ইয়েমেনের আকাশসীমা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে।
ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী শুক্রবার রাতে ঘোষণা করেছে যে সেনাবাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিট অধিকৃত শহর ইয়াফার আল-লিদ বিমানবন্দরের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়েছে।
এই বাহিনীর বিবৃতি অনুসারে, এই অভিযানে "ফিলিস্তিন ২" নামের একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যা জায়নবাদী শাসনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।
ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী জোর দিয়ে বলেছে যে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শত্রুদের সারিতে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, লক্ষ লক্ষ জায়নবাদী আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়ে গেছে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "এই অভিযানটি নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণ এবং এর মুজাহিদীনদের সমর্থনে এবং গাজার জনগণের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের গণহত্যা এবং খাদ্য অবরোধের অপরাধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিচালিত হয়েছে।"
এছাড়াও, ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর ড্রোন ইউনিট দুটি ড্রোন ব্যবহার করে অধিকৃত ইয়াফা এবং আশকেলন অঞ্চলে জায়নবাদী শাসনের অবস্থানের বিরুদ্ধে আরও দুটি অভিযান চালিয়েছে, যা এই বাহিনীর মতে, শত্রুর সামরিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোকে সফলভাবে আঘাত করেছে।
Your Comment