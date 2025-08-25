  1. Home
লাভروف: পশ্চিমারা যুদ্ধ বন্ধের আলোচনাকে অচলাবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪৬
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধের আলোচনাকে অচলাবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন।

আল-নাশরা থেকে এবনা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরোভ পশ্চিমা দেশগুলোকে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো আলোচনাকে অচলাবস্থায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অজুহাত খুঁজছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির "অনড় অবস্থানের" নিন্দা করে, যিনি "শর্ত আরোপ করছেন এবং যেকোনো মূল্যে তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে জরুরি বৈঠকের" দাবি করছেন, তিনি বলেন: "তারা যা করছে তা হল আলোচনাকে অচলাবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অজুহাত খোঁজা।"

লাভ্রভ বলেন: "ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এমন একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে যা রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ট্রাম্প দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং খুব ভালো ফলাফল এনেছে। আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হবে।"

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই।

