নেতানিয়াহুকে ইয়াল যামিরের বার্তা: হামাসের সাথে চুক্তি মেনে নেওয়া প্রয়োজন

আহলুলবায়ত (আ.) বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, হামাস আন্দোলন গাজায় বন্দী বিনিময় চুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের সম্মতি ঘোষণা করেছে, কিন্তু জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী আগের মতোই একটি চুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দিচ্ছেন; জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ তার প্রধানমন্ত্রীকে একটি বার্তা পাঠিয়ে এই চুক্তি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেল ১৩ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে এই শাসনের সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ ইয়াল যামিরের একটি বার্তা প্রকাশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে: "টেবিলে একটি চুক্তি রয়েছে এবং আমাদের এটি গ্রহণ করতে হবে।"
তার বার্তায়, ইয়াল যামির ঘোষণা করেন: "ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা দখল করতে পারে, কিন্তু এই অভিযান ইসরায়েলি বন্দীদের জীবন বিপন্ন করতে পারে।"
তিনি আরও বলেন: "যদি হামাসের বাহিনী অনুভব করে যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের খুব কাছে চলে এসেছে, তাহলে হামাসের বাহিনী ইসরায়েলি বন্দীদের হত্যা করতে পারে বা তাদের সাথে আত্মহত্যা করতে পারে।"
ইয়াল যামির বলেন: "আমরা বিনিময় চুক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরি করতে পেরেছি এবং এখন এই বিষয়টি নেতানিয়াহুর হাতে।"
এই প্রসঙ্গে, গাজায় ইসরায়েলি বন্দীদের পরিবার ইয়াল যামিরের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে: "আমরা যা বেশিরভাগ মানুষ চায় তা জোর দিচ্ছি, যা একটি ব্যাপক চুক্তি যা গাজা থেকে ৫০ জন ইসরায়েলি বন্দীকে ফিরিয়ে আনবে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাবে।"
নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ্য করে তারা বলেন: "তোমার একটি চিরন্তন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বা বন্দী ও সৈন্যদের উৎসর্গ করার কোনো অধিকার নেই, এবং জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার এবং গাজা থেকে সমস্ত বন্দীদের ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে।"
