  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

জায়নবাদী শাসনের সৈন্যদের একটি সিরীয় গ্রামে প্রবেশ

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪৬
News ID: 1720100
Source: ABNA
জায়নবাদী শাসনের সৈন্যদের একটি সিরীয় গ্রামে প্রবেশ

গণমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে যে জায়নবাদী শাসনের সৈন্যরা কুনাইত্রা প্রদেশের একটি গ্রামে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বাড়িঘর তল্লাশি করে।

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, গণমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে যে জায়নবাদী শাসনের সৈন্যরা কুনাইত্রা প্রদেশের একটি গ্রামে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বাড়িঘর তল্লাশি করে।

জায়নবাদী শাসনের বেশ কিছু সৈন্য সিরিয়ার কুনাইত্রা প্রদেশের "আইন আল-আবদ" গ্রামে প্রবেশ করে।

দখলদার সৈন্যরা গ্রামের বাড়িঘর তল্লাশি করে।

উল্লেখ্য, বাশার আল-আসাদের সরকারের পতনের পর জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনী সিরিয়ার অবকাঠামো এবং সামরিক কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে তাদের হামলা তীব্র করে এবং দেশটির সামরিক কেন্দ্রগুলোতে একাধিকবার বোমা হামলা চালায়।

Your Comment

You are replying to: .
captcha