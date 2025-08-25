জায়নবাদী শাসনের সৈন্যদের একটি সিরীয় গ্রামে প্রবেশ

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, গণমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে যে জায়নবাদী শাসনের সৈন্যরা কুনাইত্রা প্রদেশের একটি গ্রামে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বাড়িঘর তল্লাশি করে।
জায়নবাদী শাসনের বেশ কিছু সৈন্য সিরিয়ার কুনাইত্রা প্রদেশের "আইন আল-আবদ" গ্রামে প্রবেশ করে।
দখলদার সৈন্যরা গ্রামের বাড়িঘর তল্লাশি করে।
উল্লেখ্য, বাশার আল-আসাদের সরকারের পতনের পর জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনী সিরিয়ার অবকাঠামো এবং সামরিক কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে তাদের হামলা তীব্র করে এবং দেশটির সামরিক কেন্দ্রগুলোতে একাধিকবার বোমা হামলা চালায়।
Your Comment