নীরব বৈশ্বিক অবরোধের ছায়ায় ইসরায়েল/ ইউরোপের পরীক্ষাগার থেকে তুরস্কের বন্দর পর্যন্ত

আহলুলবায়ত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, ইসরায়েলি অর্থনৈতিক পত্রিকা "কালকালিস্ট" একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনে ঘোষণা করেছে যে গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং এর ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করেছে; একটি বিচ্ছিন্নতা যাকে বিশেষজ্ঞরা নীরব অবরোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
এই অবরোধ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু এতে চুক্তি স্থগিত করা, বিনিয়োগ বন্ধ করা, বৈজ্ঞানিক চুক্তি এবং ইসরায়েলি কোম্পানিগুলির সাথে বাণিজ্যিক সহযোগিতা থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। এই প্রক্রিয়াটি ইসরায়েলের অর্থনীতি, এই শাসনের বিভিন্ন শিল্প এবং এমনকি ইসরায়েলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতার ধারাবাহিকতার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছে।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে গাজায় যুদ্ধের ধারাবাহিকতা, মানবিক পরিস্থিতির অবনতি এবং এই অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে দখল করার প্রস্তুতির কারণে অনেক দেশ এবং কোম্পানি অনানুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৫ জন ইসরায়েলিকে ফ্রান্সে একটি বিনোদন পার্কে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, যদিও তাদের আগে থেকে বুকিং ছিল; যদিও নিরাপত্তার কারণে এটি ঘটেছে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে কমপ্লেক্সের ম্যানেজার ব্যক্তিগত নীতির কারণে তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
এই ধরনের আচরণ বিভিন্ন খাতে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, যার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব, চিঠিপত্রের জবাব না দেওয়া, পরিদর্শন স্থগিত করা, এবং ক্রেডিট লাইন বা আর্থিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করা অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত পদক্ষেপ কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই নেওয়া হয়, যা প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞার চেয়ে তাদের মোকাবেলা করা আরও কঠিন করে তোলে।
শিল্প উপকরণ আমদানির কাজে নিয়োজিত "অ্যাস্টেল" কোম্পানির সিইও "ইয়ানির আসুলিন" পত্রিকাটিকে বলেছেন যে ইউরোপীয় কোম্পানি এবং জর্ডান ও মিশরের সরবরাহকারীরাও ইসরায়েলের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। তিনি এমন ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে একটি রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সহ একটি অভ্যন্তরীণ চিঠির কারণে ব্রিটিশ পরীক্ষাগার "টমাস বেল" কর্তৃক ইসরায়েলি মানের সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে অস্বীকার করা, যা শুধুমাত্র দুবাইতে সরাসরি হস্তক্ষেপের পরেই পুনরায় সম্মত হয়েছিল।
আসুলিন জোর দিয়ে বলেছেন যে বেশিরভাগ কোম্পানির এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই এবং তাদের নতুন বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং তার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। তিনি ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বৃদ্ধিকে সরবরাহকারীর বৈচিত্র্য হ্রাস এবং প্রতিযোগিতার অসুবিধার সাথে সরাসরি যুক্ত বলে মনে করেন।
এই চাপের কারণে, "অ্যাস্টেল" কোম্পানি দেড় বছর আগে যুক্তরাজ্যে একটি শাখা খুলেছিল যাতে ইসরায়েলের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থেকে দূরে থাকা যায়। দুজন সরবরাহকারী, একজন সুইডিশ এবং অন্যজন মিশরীয়, তাকে জানিয়েছেন যে তাদের বোর্ড আপাতত এবং এমনকি ভবিষ্যতে ইসরায়েলের সাথে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
একই প্রসঙ্গে, প্রতিবেদনে তুরস্কের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে তুর্কি বন্দরগুলোতে ইসরায়েলি জাহাজের নোঙর নিষিদ্ধ করা এবং ইসরায়েলি পণ্যগুলির পরোক্ষ চলাচল প্রতিরোধ করা অন্তর্ভুক্ত। এই পদক্ষেপগুলো এমনকি জর্ডান এবং ফিলিস্তিনি স্ব-শাসিত এলাকায় পাঠানো চালানকেও প্রভাবিত করেছে।
তুর্কি কোম্পানি যেমন "ফেস্টেল" বার্লিনে আন্তর্জাতিক গৃহস্থালি সরঞ্জাম ও ইলেকট্রনিক্স প্রদর্শনীতে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করতে অস্বীকার করেছে; যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।
একজন বড় ইসরায়েলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আমদানিকারক বলেছেন যে তারা প্রতি বছর ফেস্টেলের প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করত, কিন্তু এই বছর এমনকি একটি সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের চেষ্টাও নেতিবাচক সাড়া পেয়েছে। তিনি আরও বলেন: ফেস্টেল একা নয়; কোনো তুর্কি কারখানা ইসরায়েলের জন্য উৎপাদন বা সহযোগিতা করতে রাজি নয়।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে ইসরায়েলি রপ্তানিকারক এবং উৎপাদকরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের কিছু মন্তব্য, যেমন গাজায় খাদ্য পাঠানোর বিরোধিতা, বিশ্বে ইসরায়েলের সাধারণ ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এবং বিদেশী কোম্পানিগুলো ইসরায়েলের সাথে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ইসরায়েলের শিল্প সমিতির প্রাক্তন সভাপতি "রোন তোমের" বলেছেন: "ইসরায়েলের প্রচার খুব খারাপভাবে কাজ করেছে। আমরা গাজার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বাধ্য, কিন্তু সম্ভবত প্রতি দশটি কথোপকথনে আমরা মাত্র একটিতে সফল হই। যখন "বেতসালেল স্মটরিচ" এর মতো মন্ত্রীরা বলেন যে গাজায় এক দানা গমও প্রবেশ করা উচিত নয়, এবং বিশ্ব ক্ষুধার চিত্র দেখে, তখন তারা এই ছবির জন্য দায়ী।"
তিনি আরও বলেন: "প্রায় সমস্ত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে কেউ সিএনএন-এ ছবি দেখে বিরক্ত হয়, সে ইসরায়েলি পণ্য না কেনার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই সিদ্ধান্ত অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত হয়, যা একটি স্নোবল প্রভাব তৈরি করে। খুব কম ইসরায়েলি পণ্যের কোনো বিকল্প নেই, এবং যে আমাদের কাছ থেকে কেনে না, সে অন্যদের কাছ থেকে কিনবে।"
প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রভাব
নীরব অবরোধ শুধুমাত্র জায়নবাদী শাসনের ঐতিহ্যবাহী শিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই শাসনের বায়োটেকনোলজি এবং জৈব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পৌঁছেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলের কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং বড় বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণে বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে, পণ্যের গুণমান বা উদ্ভাবনের কারণে নয়।
এই ক্ষেত্রের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা বলেছেন যে এই পরিস্থিতি ইসরায়েলি কোম্পানিগুলির জন্য একটি রাজনৈতিক হুমকি সৃষ্টি করে এবং নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যমান কার্যক্রম সম্প্রসারণে বাধা দেয়, কারণ ইসরায়েলি জাতীয় পরিচয় নিজেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তিনি আরও বলেন: "কিছু কোম্পানি ইসরায়েলে অর্থ স্থানান্তর হ্রাস করেছে এবং তাদের সিনিয়র ম্যানেজারদের এই দেশে পাঠাতে অস্বীকার করছে। এর অর্থ হল ইসরায়েল হয়তো নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখনও শক্তিশালী, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্র ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাবে। ইসরায়েল একটি বর্জিত কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে এর সাথে সহযোগিতা করা হয়।"
বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণায় সংকট
কালকালিস্টের প্রতিবেদন দেখায় যে ইসরায়েলের নীরব অবরোধ একাডেমিক ক্ষেত্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। "হরাইজন" এর মতো বড় গবেষণা প্রকল্পগুলোতে ইসরায়েলের অংশগ্রহণ স্থগিত বা বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গাজায় চলমান যুদ্ধ এবং মানবিক সংকট ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইসরায়েলের জন্য সমর্থনকে কঠিন করে তুলেছে, বিশেষ করে জার্মানি এবং ইতালির পক্ষ থেকে সমর্থন হ্রাস পাওয়ায়।
বেলজিয়ামের ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কিছু ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছে যে তারা ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান জড়িত এমন প্রকল্পে অংশ নেবে না। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সংখ্যাকেও প্রভাবিত করেছে।
হরাইজন প্রকল্পে, গত দুই বছরে বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলিতে ইসরায়েলি গবেষকদের অংশগ্রহণের হার ২১ শতাংশ কমেছে। এছাড়াও, এই প্রকল্পে নতুন ইসরায়েলি গবেষকদের দেওয়া বৃত্তির সংখ্যা ২০২৪ সালে ২৯ থেকে ২০২৫ সালে ৯-এ নেমে এসেছে।
ইসরায়েলের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে, ইসরায়েলি গবেষকদের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশের হার ২০২২ সালে প্রতি হাজার জনে ১৪২টি নিবন্ধ থেকে ২০২৪ সালে ১১১টি নিবন্ধে নেমে এসেছে, যা ২০১৭ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন হার।
কিছু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জার্নালও ইসরায়েলি গবেষকদের নিবন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছে, বিশেষ করে সামাজিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে, কারণ তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়নি। এই বিষয়টি ইসরায়েলের বৈজ্ঞানিক খ্যাতির উপর নীরব অবরোধের সরাসরি প্রভাব দেখায়।
গত জুন মাসে, ইসরায়েলি সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের ইউনিয়নের সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছিল, কারণ এই অ্যাসোসিয়েশন গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেনি। অক্টোবর ২০২৩ থেকে মে ২০২৫ পর্যন্ত, ইসরায়েলি গবেষকদের সাথে ৭০০টিরও বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে এবং ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে তারা তাদের সাথে সহযোগিতা করবে না। এই সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্যে নিবন্ধের পর্যালোচনা প্রত্যাখ্যান, অতিথি অধ্যাপক হিসাবে গ্রহণ না করা এবং সম্মেলনে আমন্ত্রণ না জানানো অন্তর্ভুক্ত।
বিনিয়োগ এবং আর্থিক নির্ভরযোগ্যতায় সংকট
প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ইসরায়েলি শক্তি কোম্পানিগুলি, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কিছু বড় চুক্তি স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও, ইউরোপীয় ব্যাংকগুলির সাথে ক্রেডিট লাইন পুনর্নবীকরণে লুকানো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাংকগুলির ইসরায়েলের সাথে সহযোগিতা করতে অনিচ্ছার কারণে কিছু প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানিগুলির একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়ার প্রচেষ্টা শুষ্ক এবং সাধারণ প্রতিক্রিয়ার সাথে মোকাবিলা করা হয়েছে যা প্রকৃত কারণ লুকিয়ে রাখে।
প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা গ্যাস ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আগমনে বিলম্বেরও উল্লেখ করা হয়েছে; এই বিলম্ব ইসরায়েলে প্রকল্পের পরিকল্পনা ব্যাহত করেছে। যদিও এই বিলম্বের একটি অংশ নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বলে মনে করা হয়, তবে এমন উদ্বেগ রয়েছে যে প্রধান কারণ হল বিদেশী কোম্পানিগুলির ইসরায়েলের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার।
Your Comment