নেতানিয়াহুর হুমকি, হাউসিদের জবাবের প্রতিশ্রুতি

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, ইয়েমেনের রাজধানী সানার বিভিন্ন অঞ্চলে এই শাসনের বিমান হামলার পর এবং ইসরায়েলে হাউসিদের সাম্প্রতিক হামলার প্রতিক্রিয়ায়, ইসরায়েলি শাসনের প্রধানমন্ত্রী "বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু" সতর্ক করেছেন যে এই গোষ্ঠী কঠোরতম উপায়ে শিখবে যে তারা তাদের কাজের জন্য একটি চড়া মূল্য দেবে।
নেতানিয়াহু বলেন: "যে আমাদের উপর আক্রমণ করবে, সে জবাব পাবে; এবং যে আক্রমণের পরিকল্পনা করবে, তাকেও লক্ষ্যবস্তু করা হবে।" তিনি আরও বলেন: "পুরো অঞ্চল ইসরায়েলের শক্তি এবং ইচ্ছাকে ভালোভাবে জানে।"
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী "ইয়োভ গ্যালান্ট"ও ঘোষণা করেছেন যে ইসরায়েল আকাশ ও সমুদ্র অবরোধ জারি রাখবে এবং সেইসব অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করবে যা তার মতে, হাউসিদের সমর্থনে ব্যবহৃত হয়।
তিনি হুমকি দিয়েছেন: "ইসরায়েলের দিকে ছোড়া প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য, হাউসিরা দ্বিগুণ মূল্য দেবে।"
অন্যদিকে, আনসারুল্লাহ আন্দোলন (হাউসি) এর রাজনৈতিক ব্যুরো ঘোষণা করেছে যে গাজায় হামলা বন্ধ না হওয়া এবং এর অবরোধ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত ইয়েমেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মোকাবেলা চালিয়ে যাবে।
বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে ইয়েমেন তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে পিছপা হবে না এবং সানার উপর ইসরায়েলি হামলা অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টের সংহতি দুর্বল করবে না।
আনসারুল্লাহ আরও ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলের দিকে ছোড়া ইয়েমেনি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো এই শাসনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে যে সানার উপর সাম্প্রতিক হামলায় তারা রাষ্ট্রপতি ভবন, দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি জ্বালানি সংরক্ষণ কেন্দ্র সহ একটি সামরিক কমপ্লেক্সকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইসরায়েলি সূত্র মতে, এই সুবিধাগুলো সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৪টি যুদ্ধবিমান এই অভিযানে অংশ নেয় এবং প্রায় ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর থেকে অভিযানটি অনুসরণ করেছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জোর দিয়ে বলেছে যে এই হামলাগুলো হাউসিদের পক্ষ থেকে বারবার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন উৎক্ষেপণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে করা হয়েছে এবং ইসরায়েল ভৌগোলিক দূরত্ব নির্বিশেষে যেকোনো হুমকি মোকাবেলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
আনসারুল্লাহর সাথে যুক্ত চিকিৎসা সূত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, এই বিমান হামলায় চারজন নিহত এবং ৭১ জন আহত হয়েছেন।
