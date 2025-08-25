ইয়েমেনের রাজধানীতে ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলা/ আনসারুল্লাহ গাজার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার উপর জোর দিয়েছে

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, আজ, শুক্রবার, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইয়েমেনের রাজধানী সানা শহরে একটি বিমান হামলা চালায়, যেখানে হাযিয কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আল-সিত্তিন সড়কের তেল কোম্পানি সহ বেশ কয়েকটি বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
ইয়েমেনি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, এই হামলাটি ইয়েমেনের রাজধানীর কেন্দ্রে সানা প্রদেশের নিরাপত্তা ভবনকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং হতাহতের খবর পাওয়া গেছে।
অন্যদিকে, ইসরায়েলি গণমাধ্যম দাবি করেছে যে এই হামলার লক্ষ্য ছিল ইয়েমেনি রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে একটি সামরিক কমপ্লেক্স।
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ আন্দোলনের মিডিয়া বিষয়ক উপপ্রধান "নাসর আল-দিন আমের" ঘোষণা করেছেন যে দেশে তৈরি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই হামলার একটি বড় অংশকে প্রতিহত করতে এবং আক্রমণকারী ইউনিটগুলোর কিছু অংশকে পিছু হটতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে গাজার উপর হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া এবং অবরোধ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত সামরিক সমর্থন অব্যাহত থাকবে।
আমের আরও বলেন: "একটি প্রধান সড়কের একটি জ্বালানি স্টেশনকে লক্ষ্যবস্তু করা কোনো প্রভাব ফেলবে না, বরং এটি শুধুমাত্র ইসরায়েলের বর্বরতা এবং দেউলিয়াত্ব প্রদর্শন করবে এবং প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি করবে।"
আনসারুল্লাহর রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য "মুহাম্মদ আল-ফারাহ" এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় বলেন: "ইসরায়েল বরাবরের মতো বেসামরিক স্থাপনাগুলো লক্ষ্যবস্তু করছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে নাগরিকদের ক্ষতি করছে, যেমনটি তারা গাজায়ও করছে।"
তিনি আরও বলেন: "এই হামলাগুলো ইসরায়েল ইয়েমেনি ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র থেকে যে ব্যথা এবং ক্ষতির শিকার হয়েছে তা দেখায় এবং নিশ্চিত করে যে আমাদের আঘাতগুলো সফলভাবে অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে পৌঁছেছে।"
ইয়েমেনের আনসারুল্লাহর রাজনৈতিক ব্যুরোর আরেক সদস্য "মুহাম্মদ আল-বুখাইতি"ও জোর দিয়ে বলেছেন যে ইয়েমেনে ইসরায়েলের হামলা আমাদের গাজার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা থেকে বিরত রাখবে না, এমনকি যদি এর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হয়।
এই হামলার পর, ইয়েমেনি তেল কোম্পানি ঘোষণা করেছে যে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং মুক্ত অঞ্চলগুলিতে জ্বালানি সরবরাহের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল। কোম্পানিটি নাগরিকদেরকে জ্বালানি স্টেশনগুলো থেকে কোনো লঙ্ঘন দেখলে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
এছাড়াও, ইয়েমেনি ফায়ার সার্ভিসের সূত্র জানিয়েছে যে উদ্ধারকারী দলগুলো সানার দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিমান হামলার ফলে সৃষ্ট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।
এর আগে, ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছিল যে এই শাসনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভবিষ্যতে সম্ভাব্য হামলার জন্য ইয়েমেনের লক্ষ্যবস্তুগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করছে।
Your Comment