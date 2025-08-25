লেবাননের জাফরি মুফতি: প্রতিরোধ লেবাননের নিরাপত্তার মূল গ্যারান্টি

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - এবনা-র মতে, লেবাননের বিশিষ্ট জাফরি মুফতি শেখ "আহমদ কাবলান" বলেছেন যে প্রতিরোধ দেশটির নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান গ্যারান্টি এবং লেবাননের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন: "জাতীয় কর্তব্য দাবি করে যে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাগুলো সার্বভৌম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা হোক, বিদেশি ফাঁকা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জাতীয় শক্তি ত্যাগ বা ধ্বংস করা নয়, এমন পরিস্থিতিতে যখন একটি নিরলস শত্রু দেশটিকে গ্রাস করছে।"
তিনি আরও বলেন: "প্রশ্ন হল লেবাননকে রক্ষা করা, অতীতের জন্য শোক করা নয়, যেমনটি বৈরুত দখলের সময় ঘটেছিল; ইসরায়েল দেশটিকে গিলে ফেলেছিল এবং একমাত্র উদ্ধারের গ্যারান্টি ছিল প্রতিরোধ। যদি প্রতিরোধ না থাকত, তাহলে লেবানন নামে কিছু অবশিষ্ট থাকত না।"
কাবলান জোর দিয়ে বলেন যে প্রতিরোধ লেবাননকে পুনরুদ্ধার করার প্রধান গ্যারান্টি ছিল এবং তার আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশটিকে রক্ষা করে চলেছে।
তিনি সতর্ক করেন যে এমন একটি দানবের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রতিরোধ ত্যাগ বা দুর্বল করা যায় না, যে দেশগুলোকে ধ্বংস করে তৃপ্ত হয় না।
লেবাননের বিশিষ্ট জাফরি মুফতি আরও বলেন: "ওয়াশিংটন বা কোনো আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক গ্যারান্টির উপর বিশ্বাস করা যায় না; একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।"
জাতীয় ঐক্য
কাবলান আরও বলেন যে লেবানন শুধুমাত্র তার জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে, কারণ এর কাঠামো ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এই অংশীদারিত্ব ভেঙে দেওয়া লেবাননকে ধ্বংস করা, বিশেষ করে যেহেতু এর বেশিরভাগ সংকটের উৎপত্তি বিদেশি এবং তাদের সমাধান কেবল বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।
তিনি আরও বলেন: "সংকট সমাধানের চাবিকাঠি হল বাস্তববাদ এবং জাতীয় তথ্য, উদ্বেগ এবং হুমকিগুলো স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা, যাতে বোঝাপড়ার একটি সূত্র অর্জন করা যায় যা বিদেশি ফাঁদ এবং কিছু বেপরোয়া মানুষের প্রলোভন থেকে দূরে থেকে লেবানন, তার সার্বভৌমত্ব এবং এর উপাদানগুলোর গ্যারান্টি দেবে।"
খ্রিস্টান ধর্ম এবং বিদেশি হুমকি
কাবলান শেষে বলেন: "খ্রিস্টান ধর্ম আমাদের জন্য একটি অস্তিত্বগত, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক প্রয়োজন। লেবানন খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলামের জন্য একটি ঐশ্বরিক জন্মভূমি। কিন্তু কিছু ভাড়াটে মিডিয়া এবং বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি লেবাননকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।"
তিনি সতর্ক করেন যে কোনো আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক শক্তি যা লেবাননের জনগণের মধ্যে বোঝাপড়ায় বাধা দেয়, তাদের যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় এবং কোনো শক্তি যা লেবাননের উপর আত্মসমর্পণের শর্ত চাপাতে চায়, তারা আসলে দেশটির ধ্বংস চায়।
