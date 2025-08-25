  1. Home
মালয়েশিয়া: ফিলিস্তিনিদের জন্য আরও ৩০ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে।

২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২৮
দখলদার ইসরাইলের হামলায়, ফিলিস্তিনিদের আরও ১০০ মিলিয়ন মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত দেবে মালয়েশিয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এই অর্থ প্রদানের কথা জানিয়েছেন। অর্থের মূল্য প্রায় ৩০.৬ মিলিয়ন ডলার।

কুয়ালামপুরের ইন্ডিপেনডেন্স স্কোয়ারে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের পর আবারও মালয়েশিয়ার সরকার ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছে। এবারও তারা ১০০ মিলিয়ন মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত দেবে।

ইসরাইলের সরকারকে জায়োনিস্ট আখ্যা দিয়ে আনোয়ার বলেছেন, ‘সব মালয়েশিয়ান নাগরিকদের মনে রাখতে অনুরোধ করব যে ফিলিস্তিন শান্তিপূর্ণ এবং স্বাধীন দেশ। আমি ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদের স্পিরিটকে স্যালুট জানাই। আমরা তোমাদের একা ছাড়ব না। মালয়েশিয়ান এবং আরও অনেক বন্ধু তোমাদের সঙ্গে আছেন।’

এসময় তিনি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি তীব্র নিন্দা জানান। গাজায় নিরপরাধ শিশুদের ওপর বর্বরতা চালানোয় তাকে নিষ্ঠুর ও উন্মাদ বলেও আখ্যা দেন। মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমার বয়স ৭৮ বছর। এই বয়সে এত নিষ্ঠুরতা কখনও দেখিনি। নেতানিয়াহু এবং তার বাহিনী শয়তান এবং অমানবিক।’

‘মাই মালয়েশিয়া উইথ গাজা’ শিরোনামে আয়োজিত এই সমাবেশ ছিল ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত চলা তিনদিনব্যাপী ‘সুমুদ নুসান্তারা কার্নিভাল’-এর চূড়ান্ত পর্ব। এদিন সাদা পোশাক পরা এবং ঐতিহ্যবাহী কেফিয়াহ স্কার্ফ পরে, নারী-পুরুষ ও শিশুরা গাজার সমর্থনে একত্রিত হন।

