গাজার নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলা, ৪ সাংবাদিকসহ নিহত ১৫

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের চুক্তিভিত্তিক ক্যামেরাপারসন হুসাম আল-মাসরি আছেন।
প্রথম দফার হামলাতেই তিনি নিহত হন। এরপর যখন উদ্ধারকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান, তখনই দ্বিতীয় দফার হামলা চালানো হয়। এতে রয়টার্সের অপর চুক্তিভিত্তিক আলোকচিত্রী হাতেম খালেদ গুরুতর আহত হন।
এক বিবৃতিতে রয়টার্স জানিয়েছে, সহকর্মী হুসাম আল-মাসরির মৃত্যু এবং হাতেম খালেদের আহত হওয়ার ঘটনায় আমরা শোকাহত। আমরা দ্রুত তথ্য জানার চেষ্টা করছি এবং গাজা ও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে হাতেমের চিকিৎসা সহায়তায় সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানিয়েছি।
গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে মারিয়াম আবু দগ্গা মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের হয়ে কাজ করতেন।
এ ছাড়া আল জাজিরার সাংবাদিক মোহাম্মদ সালামা এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মুয়াজ আবু তাহাও নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন উদ্ধারকর্মীও আছেন।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, এটি মুক্ত সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ। সাংবাদিকদের আতঙ্কিত করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দিতেই ইসরায়েল এ ধরনের হামলা চালাচ্ছে।
সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় গাজায় অন্তত ২৪০ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।
Your Comment