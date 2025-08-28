ইয়েমেনে ইসরায়েলের হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার সাংবাদিক সানা থেকে জানিয়েছেন, ইসরায়েল আত্তান পাহাড়ে হামলা চালিয়েছে। বিস্তৃত এ পাহাড়টি সানার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলকে বিভক্ত করেছে। সেখানে অন্ত ১০টি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
হামলার তথ্য নিশ্চিত করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে তাদের যুদ্ধবিমান ইয়েমেনে বোমাবর্ষণ করেছে। তবে কোন জায়গায় হামলা চালানো হয়েছে সেটি উল্লেখ করেনি তারা।
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার মানুষের প্রতি সংহতি জানিয়েছে লোহিত সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। এছাড়া প্রায়ই ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ড্রোন অথবা মিসাইল ছোড়ে তারা। আজ বৃহস্পতিবারও ইসরায়েলের দিকে অন্তত দুটি ড্রোন পাঠিয়েছিল হুতিরা। যেগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
হুতিদের ড্রোন হামলার পরই ইয়েমেনে ইসরায়েলের হামলার তথ্য শোনা গেলো।
সূত্র: আলজাজিরা
