রামাল্লায় ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ পরিসরে অভিযানের সূচনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-আলমের মতে, শহরের বেশ কয়েকটি অংশে ইহুদিবাদী সৈন্য এবং রামাল্লাহর বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং শত্রু বাহিনী কিছু বাজার বন্ধ করে দেয়।
একই সময়ে, নাবলুসের ফিলিস্তিনি সূত্র জানিয়েছে যে ইহুদিবাদী বাহিনী শহরে আক্রমণ করে, শহরের পুরাতন অংশে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি পরিবারগুলিকে তাদের বাড়িঘর খালি করতে বাধ্য করে এবং একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।
ইসরায়েলি সৈন্যরা পশ্চিম তীরের বেথলেহেমের দক্ষিণে তাকওয়া গ্রামে চার ফিলিস্তিনি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। পশ্চিম তীরের দক্ষিণে হেবরনের সুসিয়া গ্রামের কাছে একজন ফিলিস্তিনি যুবক গাড়ি চালিয়ে একজন বসতি স্থাপনকারীকে চাপা দেয়, যার ফলে বসতি স্থাপনকারী আহত হয়।
গত ২৪ ঘন্টায়, ইহুদি বাহিনী এবং বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ১৮টি প্রতিরোধ অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং জেনিনের উত্তরে মার্জ ইবনে আমেরের কাছে ফিলিস্তিনি যুবকরা ইহুদি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শত্রু সেনার একটি গাড়ির পথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।
একই সময়ে, কয়েক ডজন ইহুদি বসতি স্থাপনকারী অধিকৃত জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে বিতর্কিত এক কর্মকাণ্ডে হামলা চালায় এবং ইহুদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।
