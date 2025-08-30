ইসরায়েলে হামলা আরও জোরদার করবে ইয়েমেন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আবদুল করিম আল-গামারি এ ঘোষণা দিয়ে বলেন, সানা'য় বেসামরিক এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র (সায়োনিস্ট) ইসরায়েলের হামলা কোনোমতেই অপরিণত থাকবে না।
একই সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে তেলআবিবকে বাধ্য করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, গাজা উপত্যকার পাশে ইয়েমেন সব সময় রয়েছে এবং এই সমর্থন থেকে এক চুলও পিছিয়ে আসবে না, যতই হামলা হোক বা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হোক না কেন।
মেজর জেনারেল আল-গামারি বলেন, গাজা বা ইয়েমেনের ওপর সায়োনিস্ট আগ্রাসন কোনো শক্তির প্রমাণ নয় বরং এটি তাদের ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ — কারণ বিগত দুই বছরে তারা তাদের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এই আগ্রাসনের জবাবে ‘নির্ধারিত ও কঠোর প্রতিরোধ’ দেখাবে ইয়েমেন।
গামারি গাজার জনগণের ঐতিহাসিক ধৈর্য ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন এবং সেইসব বীর প্রতিরোধযোদ্ধাদের সম্মান জানান, যারা শত্রুদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে।
তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে যে কোটি কোটি ইয়েমেনি গাজার পক্ষে রাস্তায় নেমেছেন, তারা আজও ক্লান্ত হননি বা পিছিয়ে যাননি — এটি ইয়েমেনের জনগণের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিচ্ছবি।
