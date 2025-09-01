ইরানের জাতীয় যুব ভলিবল দলের শক্তিশালী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বাণী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বাণীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:
بسمه تعالی
প্রিয় তরুণ ভলিবল চ্যাম্পিয়নরা তোমরা তোমাদের ভালো খেলার মাধ্যমে ইরানি জাতির হৃদয়কে আনন্দিত করেছ।
তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।
সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী
১৪০৪/৬/৯
প্রাথমিক এবং নকআউট পর্বে টানা ৮টি জয় অর্জন করে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় যুব ভলিবল দল, ইতালিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২১ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
