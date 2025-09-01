  1. Home
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৩:৪৭
News ID: 1722489
ইরানের জাতীয় যুব ভলিবল দলের শক্তিশালী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বাণী।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে আমাদের দেশের যুব ভলিবল দলের গর্বিত সাফল্যের পর, আয়াতুল্লাহ খামেনি এক বার্তায় ইরানি জাতির শিশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বাণীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:

بسمه تعالی

প্রিয় তরুণ ভলিবল চ্যাম্পিয়নরা তোমরা তোমাদের ভালো খেলার মাধ্যমে ইরানি জাতির হৃদয়কে আনন্দিত করেছ।

তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী

১৪০৪/৬/৯

প্রাথমিক এবং নকআউট পর্বে টানা ৮টি জয় অর্জন করে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় যুব ভলিবল দল, ইতালিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২১ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

