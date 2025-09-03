ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এই ঘোষণা দিয়েছেন।
প্রেভো তার পোস্টে লিখেছেন, "জাতিসংঘের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম! ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।"
এছাড়াও, তিনি জানান যে বেলজিয়াম ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১২টি ‘কড়া নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করবে। এর মধ্যে রয়েছে অধিকৃত বসতি থেকে পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং ইসরায়েলি সংস্থাগুলোর সঙ্গে সরকারি ক্রয়নীতি পর্যালোচনা।
এই বছরের ৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ফিলিস্তিনে, বিশেষ করে গাজায়, চলমান মানবিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণাটি এসেছে। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত অন্তত ৬৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং ১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন।
এর আগে জুলাই মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তার দেশও জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। মাখোঁর ঘোষণার পর আরও কয়েকটি দেশ একই পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে। বর্তমানে, জাতিসংঘের ১৪৭টি সদস্যরাষ্ট্র ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
