ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব: আমরা আগামী মাসে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেব।

৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১২:৫৪
ইহুদিবাদী সরকার লন্ডনের নির্ধারিত শর্ত মেনে চলার কোনও লক্ষণ দেখায়নি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে দেশটি আগামী মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, কারণ ইহুদিবাদী সরকার লন্ডনের নির্ধারিত শর্ত মেনে চলার কোনও লক্ষণ দেখায়নি।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি সোমবার দেশটির পার্লামেন্টে জোর দিয়ে বলবেন যে সরকার এখনও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী কাইর স্টারমারের শর্তাবলীর সাথে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা কতটা সম্মতি দিচ্ছে সে সম্পর্কে আগামী দিনে একটি আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হবে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানের মতে, ল্যামি উল্লেখ করবেন যে এই মূল্যায়ন নির্বিশেষে লন্ডন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। একজন ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন: "আমরা স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করব, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এখনও এই মাসের শেষের দিকে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে রয়েছি।"

