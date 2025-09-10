  1. Home
কাতারে ইসরাইলি হামলা : নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি সভা আহ্বান

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৩:২৬
News ID: 1725574
কাতারের রাজধানী দোহায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করে মঙ্গলবার হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। অনেক দেশ এটাকে কাতারের সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা কূটনৈতিক সূত্রে জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের আরব সদস্য আল জেরিয়ার অনুরোধে সংস্থাটি এই জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কূটনৈতিক সূত্রে বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

তবে আল জাজিরার এক প্রতিনিধি জানিয়েছে, যদিও এই আহ্বানটা আল জেরিয়ার পক্ষ থেকেই ছিল। তবে একে সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তান ও সোমালিয়া। দেশ দু’টি বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য। তাদের ব্রিটেন ও ফ্রান্সও সমর্থন দিয়েছে।

ফ্রান্সের কয়েকটি পত্রিকা জানিয়েছে যে অধিবেশনটি আজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় (জিএমটি) অনুষ্ঠিত হবে।

