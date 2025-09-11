  1. Home
গাজায় আরও ৫০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৯:৩০
News ID: 1725812
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালিয়ে আরও অন্তত ৫০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে উপত্যকাটির দক্ষিণে ত্রাণের আশায় জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিরাও রয়েছেন।

যখন বিশ্বের দৃষ্টি কাতারের দোহায় হামাস নেতাদের ওপর ইসরায়েলি হামলার দিকে ছিল, ঠিক তখনই মঙ্গলবার গাজায় অব্যাহত বোমা হামলায় আরও অন্তত ৫০ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে দক্ষিণ গাজায় ত্রাণের জন্য জড়ো হওয়া ৯ জন ফিলিস্তিনিও ছিলেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজাবাসীকে দক্ষিণে চলে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেও ইসরায়েল সেখানেও আক্রমণ জোরদার করেছে।

ফিলিস্তিনের ওয়াফা সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, গাজার বন্দর এলাকায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের একটি অস্থায়ী তাঁবুতে ড্রোন হামলায় দুইজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছেন। এছাড়া, যুদ্ধবিমান একাধিক আবাসিক ভবন, আল-মুখাবারাত এলাকার চারটি বাড়ি এবং গাজা সিটির উত্তর-পশ্চিমের জিদান ভবনে হামলা চালায়। দেইর আল-বালাহর তালবানি এলাকায় আরেকটি বাড়ি ধ্বংস করা হয় এবং তুফাহর আজ-জারকা অঞ্চলে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আক্রমণে দুইজন তরুণ নিহত হন।

