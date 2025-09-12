৭২ ঘণ্টায় ৬ দেশে ইসরাইলি হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু এসব হামলার যৌক্তিকতা দেখিয়ে জানিয়েছেন, হামাস নেতাদের আশ্রয়দাতা দেশগুলোকে ছাড় দেওয়া হবে না।
নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, হামাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আশ্রয় না দিয়ে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে, নতুবা ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।
তবে নেতানিয়াহুর এই হুমকির কড়া জবাব দিয়েছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী আব্দুলরহমান আল থানি। রাজধানী দোহায় এক বক্তব্যে তিনি ইসরাইলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, কোনো সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন মেনে নেওয়া হবে না।
তিনি আরও জানান, ইসরাইলের হুমকি উপেক্ষা করে কাতার ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।
আল থানি ইসরাইলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে আন্তর্জাতিক বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান। তার মতে, ইসরাইল যে বর্বরতা চালাচ্ছে, তা কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়; বরং পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি।
ফিলিস্তিনে চলমান হামলা ও শতাধিক মানুষের প্রাণহানি বিশ্বব্যাপী নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইসরাইল ও কাতারের এই মুখোমুখি অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা যোগ করেছে।
Your Comment