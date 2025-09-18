  1. Home
জায়নিস্ট অফিসারদের ব্রিটিশ রয়েল ডিফেন্স কলেজে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০:৪৮
News ID: 1728338
ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে যে Royal College of Defence Studies আর ইসরায়েলি অফিসারদের আশ্রয় দেবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে যে দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়্যাল কলেজ অফ ডিফেন্স স্টাডিজ আর ইসরায়েলি অফিসারদের আতিথেয়তা দেবে না।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র টেলিগ্রাফ পত্রিকায় দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন: "গাজায় সামরিক অভিযান বৃদ্ধির ইসরায়েলের সিদ্ধান্ত ভুল।"

তিনি আরও বলেন: "এই যুদ্ধের অবসানের জন্য এখনই একটি কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করতে হবে, যার সাথে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, বন্দীদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করা উচিত।"

