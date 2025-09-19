ইয়েমেনি নেতা: জাতিগত নিধনের সব অস্ত্রই ব্যবহার করছে ইসরাইল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-হুথি ইয়েমেনি ও অঞ্চলটির অন্যান্য জনগণের উদ্দেশে বলেন, ইহুদিবাদীরা গাজা উপত্যকায় ‘শতাব্দীর মধ্যে ভয়াবহ অপরাধ (ক্রাইম অব দ্য সেঞ্চুরি) চালিয়ে যাচ্ছে, যা পুরো বিশ্বের সামনে ঘটছে।
তিনি বলেন, গাজায় গণহত্যার দৃশ্যগুলো ভয়ংকর ও ট্র্যাজেডি পূর্ণ, যা যেকোনো মানুষের বিবেক থাকলে তাকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করবে।
ইহুদিবাদী শত্রু ইসলামি বিশ্বের বড় দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ইসরাইলি শত্রুর হুমকি পুরো ইসলামি উম্মাহর, কেবল ফিলিস্তিনি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিমরা দুর্বল অবস্থায় তাদের ধর্মের মানুষদের হত্যাযজ্ঞ দেখেছে, অথচ তারা নিজেও ইহুদিদের এ পরিকল্পনার লক্ষ্য।’
হুথি নেতা বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর অত্যাচারের পরিমাণ মুসলিমদের এবং পুরো বিশ্বের কাঁধে দায়ভারকে আরও ভারী ও বৃহৎ করে। মুসলিমদের উদাসীনতা ও দায়িত্ব এড়ানো তাদেরকে দায়মুক্ত করবে না, বরং এর ফলাফল ও বিপজ্জনক পরিণতি এই পৃথিবী ও পরকালেও বর্তাবে।
সাপ্তাহিক ভাষণে এ হুথি নেতা বলেন, ইসরাইল আল-আকসা মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন অব্যাহত রেখেছে। আল-কুদস শহরের ইহুদীবাদীকরণ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছে, যা মুসলিমদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র প্রতীক।
তিনি আরও বলেন, ইসরাইল প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছে এবং আল-আকসা মসজিদকে অপবিত্র করছে। এ সপ্তাহে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও মার্কো রুবিও আল-আকসা মসজিদ অপবিত্রকরণ অভিযানে অংশ নিয়েছেন।
সিরিয়ায় ইসরাইলের অব্যাহত আগ্রাসনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল-হুথি বলেন, ইসরাইলের সিরিয়ায় হামলা দক্ষিণ সিরিয়া দখলের জন্য চালানো হচ্ছে।’
দোহা আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে তিনি বলেন, সম্মেলনে অংশগ্রহণের স্তর উচ্চ ছিল, তবে পূর্বের মতো ফলাফল কেবল সাধারণ বিবৃতি এবং কোনো ব্যবহারিক অবস্থান ছাড়া সীমাবদ্ধ ছিল।
