নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় ইরান প্রস্তুত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলেও তেহরান তা মোকাবিলা করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান।
প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, "তারা স্ন্যাপব্যাকের মাধ্যমে রাস্তা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু মস্তিষ্ক আর চিন্তাই রাস্তা খোলে বা তৈরি করে। তারা আমাদের থামাতে পারবে না।" তিনি আরও বলেন, তারা নাতাঞ্জ বা ফোর্দো পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত করতে পারে, কিন্তু "তারা জানে না নাতাঞ্জ মানুষ তৈরি করেছে আর মানুষই আবার তা তৈরি করবে।"
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে জানানো হয়, পেজেশকিয়ান বলেছেন, "আমরা কখনো অতিরিক্ত দাবির সামনে আত্মসমর্পণ করব না, কারণ পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের আছে।"
গত মাসে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি অভিযোগ করে যে ইরান ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি লঙ্ঘন করছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদ 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়া শুরু করে।
এই প্রক্রিয়ার ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে তেহরান ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হলে ইরানের ওপর জাতিসংঘের সব নিষেধাজ্ঞা আবার কার্যকর হবে।
এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা এবং বিভিন্ন ইরানি ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
Your Comment