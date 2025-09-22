  1. Home
এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো ১৫০টি দেশ

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২০:২৪
News ID: 1729959
এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো ১৫০টি দেশ

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসঙ্ঘের ১৫০টি সদস্য দেশ। চলতি বছর আরো কিছু দেশ স্বীকৃতি দেয়ার চিন্তা করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসঙ্ঘের ১৫০টি সদস্য দেশ। চলতি বছর আরো কিছু দেশ স্বীকৃতি দেয়ার চিন্তা করছে। সম্প্রতি কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিন প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায় ১৯৮৮ সালে। ওই বছর একসাথে ৮২টি দেশ তাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। এরপর ধাপে ধাপে আরো অনেক দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতা এখনো চলমান রয়েছে। নিম্নে কোন সালে কতটি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে, তা উল্লেখ করা হলো-

১৯৮৮ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে মোট ৮২টি রাষ্ট্র।

এর মধ্যে রয়েছে ভুটান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, বুরুন্ডি, বতসোয়ানা, নেপাল, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, পোল্যান্ড, ওমান, গ্যাবন, সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপি, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, রিপাবলিক অব কঙ্গো, সিয়েরা লিওন, উগান্ডা, লাওস, চাদ, ঘানা, টোগো, জিম্বাবুয়ে, মালদ্বীপ, বুলগেরিয়া, কেপ ভার্দে, উত্তর কোরিয়া, নাইজার, রোমানিয়া, তাঞ্জানিয়া, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, সেনেগাল, বুর্কিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কোমোরোস, গিনি, গিনি-বিসাউ, মালি, চীন, বেলারুশ, নামিবিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন, ভিয়েতনাম, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, মিশর, গাম্বিয়া, ভারত, নাইজেরিয়া, সেশেলস, স্লোভাকিয়া, শ্রীলঙ্কা, আলবেনিয়া, ব্রুনেই, জিবুতি, মরিশাস, সুদান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, কিউবা, জর্ডান, মাদাগাস্কার, নিকারাগুয়া, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, সার্বিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাম্বিয়া, আলজেরিয়া, বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মরিতানিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন, ইরান।

এরপর ১৯৮৯ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৭টি রাষ্ট্র। সেগুলো হলো ফিলিপাইন, ভানুয়াতু, বেনিন, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা।

১৯৯১ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে একটিমাত্র দেশ- ইসওয়াতিনি।

১৯৯২ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৫টি দেশ। তারা হলো বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, জর্জিয়া, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান।

১৯৯৪ সালে স্বীকৃতি দানকারী ২ দেশ হলো উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান।

১৯৯৫ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৩টি দেশ। সেগুলো হলো কিরগিজস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাপুয়া নিউগিনি।

১৯৯৮ সালে স্বীকৃতি দানকারী ১টি দেশ হলো মালাউই।

২০০৪ সালেও ১টি দেশ -ইস্ট টিমর- স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০০৬ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে মন্টেনেগ্রো।

২০০৮ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৩টি দেশ- আইভরি কোস্ট, লেবানন, কোস্টারিকা।

২০০৯ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ২টি দেশ- ডমিনিকান রিপাবলিক, ভেনেজুয়েলা।

২০১০ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৩টি দেশ- ইকুয়েডর, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা।

২০১১ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯টি দেশ। সেগুলো হলো আইসল্যান্ড, ব্রাজিল, গ্রেনাডা, অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা, ডোমিনিকা, বেলিজ, সেন্ট ভিনসেন্ট ও দ্য গ্রেনাডাইনস, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, সিরিয়া, দক্ষিণ সুদান, লাইবেরিয়া, লেসোথো, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, সুরিনাম, পেরু, গায়ানা, চিলি

২০১২ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে থাইল্যান্ড।

২০১৩ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ২টি দেশ- হাইতি, গুয়াতেমালা।

২০১৪ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে সুইডেন।

২০১৫ সালে স্বীকৃতিদানকারী ২ দেশ হলো সেন্ট লুসিয়া, ভ্যাটিকান (Holy See)।

২০১৮ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে কেবল কলম্বিয়া।

২০১৯ সালে স্বীকৃতি দানকারী দেশ হলো- সেন্ট কিটস ও নেভিস।

২০২৪ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে ৯টি দেশ। তারা হলো আর্মেনিয়া, স্লোভেনিয়া, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, বাহামাস, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, জ্যামাইকা, বার্বাডোস।

২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছে ৪টি দেশ। তারা হলো যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো। এছাড়া ফ্রান্সসহ আরো ১০টি দেশেরও সাম্প্রতিক সময়ে স্বীকৃতি দেয়ার কথা রয়েছে।

সূত্র : আল জাজিরা

