হামাসকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলল ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট আব্বাস

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সোমবার বলেছে, ভবিষ্যতে গাজা শাসনে হামাসের ‘কোনো ভূমিকা’ থাকা উচিত নয়। একইসাথে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করারও আহ্বান জানিয়েছে।
জাতিসঙ্ঘে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের শীর্ষ সম্মেলনে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তিনি এ কথা বলেছে। শীর্ষ সম্মেলনে ফ্রান্স ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
মাহমুদ আব্বাস বলেন, ‘হামাস ও অন্যান্য দলগুলোকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। আমরা চাই অস্ত্র ছাড়া এমন একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র, যেখানে একই আইন ও একটি বৈধ নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে।’
ফিলিস্তিনি নেতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতির ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, ‘কর্তৃপক্ষ থেকে রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য আমরা তিন মাসের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান প্রণয়ন করব।’
এ সময় তিনি আরো বেশি সংখ্যক দেশকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া দেশগুলোকে সমর্থন জানাই। যারা এখনো স্বীকৃতি দেয়নি তাদের আমরা আহ্বান জানাই যেন তারাও একই পথ অনুসরণ করে। ফিলিস্তিন যাতে জাতিসঙ্ঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হয়, সেজন্য আমরা আপনাদের সমর্থন কামনা করি।’
