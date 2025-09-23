ব্রাজিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলায় যোগ দেওয়ার আবেদন করেছে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকায় (দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইসরায়েল) গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশনের মামলার প্রয়োগে, আদালতের সংবিধির ৬৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে সম্পৃক্ততার ঘোষণা জমা দেওয়ার সম্মান পেয়েছে ব্রাজিলের সরকার।'
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।
চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
এরপর থেকে অঞ্চলটিতে দুর্ভিক্ষের থাবা পড়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপরও গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।
২০২৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর গাজায় যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইতোমধ্যে কয়েকটি দেশ এতে যোগ দিয়েছে এবং কিছু দেশ সম্পৃক্ত হওয়ার কথা জানিয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।
