ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি হলে গাজা পুনর্গঠনের আয়োজন করবে মিসর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেই গাজা পুনর্গঠন সম্মেলনের আয়োজন করবে মিসর।
মিসরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তাফা মাদবৌলির বরাত দিয়ে নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের সদর দফতর থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে।
তিনি বলেছেন, ‘যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মিসর গাজা উপত্যকার জন্য একটি আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন সম্মেলনের আয়োজন করবে, যাতে আরব-ইসলামিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা যায়।’
মিসরের প্রধানমন্ত্রী জাতিসঙ্ঘে অনুষ্ঠিত দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানবিষয়ক একটি সম্মেলনে এ কথা জানান।
Your Comment