সংসদে সংরক্ষিত আসনের দাবিতে নাইজেরীয় নারীদের বিক্ষোভ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২২:৩৪
নাইজেরিয়ার পার্লামেন্টের সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখতে একটি বিলের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমবার নাইজেরিয়ার রাজধানীতে শত-শত নারী বিক্ষোভে অংশ নেন।

সেনেগাল থেকে রুয়ান্ডা পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সংরক্ষিত আসন রেখে সংসদে নারী আইনপ্রণেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তবে, নাইজেরিয়ার সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন নেই।

স্থানীয় এনজিও পলিসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি সেন্টার জানিয়েছে, নাইজেরিয়ায় ১০৯ জনের মধ্যে মাত্র চারজন নারী সিনেটর এবং ৩৬০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি পরিষদে ১৬ জন নারী রয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের একজন ডরোথি এনজেমানজে বলেন, আমরা চাই আইনসভা জনগণের কল্যাণে কাজ করুক। আজকের বিক্ষোভে এক হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে বলেও জানান তিনি।

গত কয়েক বছরে দেশটিতে নারীদের সংরক্ষিত আসনের দাবিতে কয়েক দফা বিক্ষোভ হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

