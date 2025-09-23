  1. Home
  2. সেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী:নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২১:৪৭
News ID: 1730474
লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী:নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে লুক্সেমবার্গ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে চলমান ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে লুক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী লুক ফ্রিডেন সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বলেছেন, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের পদক্ষেপের কারণেই তার দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ফ্রিডেন সিএনএনকে বলেন, ‘ইসরাইল নয়, বরং ‘আমাদের এই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। তার সাথে আমরা একমত নই। কারণ তার পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।’

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে লুক্সেমবার্গ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে। ফ্রিডেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অর্জনের লক্ষ্যের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা চাই এই দুটি দেশ ও তাদের জনগণ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পাশাপাশি বসবাস করুক।’

তিনি বলেন, ইসরাইলি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগাতে হবে। তিনি দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে ‘এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ’ বলে অভিহিত করে বলেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের জন্য নতুন প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ ইসরাইল ও শান্তিপূর্ণ ফিলিস্তিনের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারে।

যুদ্ধবিরতি না হলে এবং গাজায় মানবিক সহায়তা বন্ধ থাকলে ইউরোপ নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি নিতে পারে বলেও সতর্ক করে তিনি।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha