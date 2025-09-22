"মাদার মসজিদ"; আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রথম মসজিদ, যা মুসলমানদের প্রাচীন উপস্থিতির প্রমাণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যখন মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও ইসলাম নিয়ে উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন "মাদার মসজিদ" আমেরিকার হৃদয়ে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
আইওয়ার সিডার র্যাপিডসের একটি শান্ত কোণে, পশ্চিমা নকশার একটি সাধারণ সাদা কাঠের ভবন অবস্থিত। মসজিদের উপরে একটি ছোট গম্বুজ এটিকে ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত প্রথম মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত করে।
"মাদার মসজিদ" নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক মাস্টারপিসটি কেবল আমেরিকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সূচনার প্রতীকই নয়, বরং সময়ের চ্যালেঞ্জের মধ্যে এর একীকরণ ও উন্নয়নের যাত্রারও একটি প্রমাণ।
প্রায় এক শতাব্দী আগে মসজিদটি তৈরি করা লেবানিজ অভিবাসীদের বংশধররা, আফগানিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা এবং অন্যান্য স্থান থেকে আসা নবাগতদের সাথে, আমেরিকার হৃদয়ে মুসলিম এবং আমেরিকান হওয়ার অর্থ কী তা পুনর্গঠন করছেন, এমন এক সময়ে যখন মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন এবং ইসলাম নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলছে।
সিডার র্যাপিডসের ইসলামিক সেন্টারের দরজার কাছে, সোনার সূচিকর্ম করা কালো আবায়া পরিহিত ফাতিমা ইগ্রাম সামিক্যাল শুক্রবারের নামাজের জন্য আসা মুসল্লিদের "সালাম" দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন।
১৯৩৪ সালে, তার পরিবার ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ হিস্টোরিক প্লেসেস অনুসারে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে উপাসনালয় হিসেবে নির্মিত প্রথম ভবন" হিসেবে বর্ণনা করে।
"তারা কিছুই দিয়ে শুরু করেনি," ফাতিমা তার নিজের মতো পরিবারদের সম্পর্কে বলেন যারা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এখানে এসেছিলেন। তাই তারা আমাদের কিছু দিতে চেয়েছিলেন।
"এই কারণেই আমি সোমালিয়া, কঙ্গো, সুদান এবং আফগানিস্তানের লোকদের সাথে সদয় আচরণ করি," তিনি আরও বলেন। "আমি জানি না তারা কী ভোগ করেছে বা মসজিদে প্রবেশ করার সময় তারা কেমন অনুভব করে।"
এখন, ইসলামিক সেন্টারের মুসলিম সম্প্রদায়, যা ১৯৭০-এর দশকে নির্মিত হয়েছিল যখন তাদের জামাত মাতৃ মসজিদের ছোট নামাজ কক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, নতুন কেন্দ্রটিকেও ছাড়িয়ে গেছে।
পঞ্চম প্রজন্মের আইওয়া মুসলিমদের পাশাপাশি শরণার্থী এবং নতুন অভিবাসীরা জিমের বাস্কেটবল কোর্টে বিছানো কৃত্রিম কার্পেটে নামাজ পড়েন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকারধারী বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে গাড়ির সিটে বসা শিশু, হিজাব পরা মহিলা এবং টুপি পরা পুরুষ, আফ্রিকান হেডস্কার্ফ এবং আফগান টুপি থেকে শুরু করে আমেরিকান বেসবল ক্যাপ পর্যন্ত।
এই বৈচিত্র্যময় সমাবেশ স্থানটি সম্প্রদায়ের অনুভূতি বজায় রাখতে সাহায্য করে কারণ অভিবাসীরা আমেরিকান সংস্কৃতি এবং সমাজের সাথে আত্মীকরণের সময় তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের চেষ্টা করে।
কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাসান ইগ্রাম বলেছেন: "আপনি একজন মুসলিম হতে পারেন, আপনার ধর্ম পালন করতে পারেন এবং আপনার চারপাশের সকলের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।"
লেবাননের অভিবাসীরা আমেরিকার প্রথম মসজিদ তৈরি করেছিলেন
অটোমান সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে আসার পর, মুসলিম এবং খ্রিস্টান উভয় ধরণের হাজার হাজার যুবক মধ্য-পশ্চিমের সমৃদ্ধ শহরগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল, অনেকেই তাদের ব্যাকপ্যাকে বাইবেল বা কোরান ছাড়া আর কিছুই বহন করত না। তারা প্রায়শই প্রত্যন্ত খামারে কাজ করত এবং একটি ঘোড়া এবং ওয়াগন কিনতে না পারা পর্যন্ত গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বিক্রি করত, তারপর মুদির দোকান খুলত।
১৯২০-এর দশকে মুসলিম মহিলাদের একটি দল কুকিজ বিক্রি করে এবং "মুসলিম মন্দির" নামে পরিচিত একটি সম্প্রদায়ের নৈশভোজের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহ করত। আনিস আসি তার বাবা-মায়ের সাথে সেখানে প্রার্থনা করার কথা মনে রেখেছেন, যদিও বাচ্চারা নামাজের পরে ডিক্সি ক্রিম কুকিজ খেতে বেশি আগ্রহী ছিল।
"আমাদের কঠোর ধর্মীয় উপায়ে বেড়ে ওঠা হয়নি," আসি বলেন। তার বাবা রেলপথের ধারে জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। তারা আমেরিকান সমাজে একীভূত হওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন।
হার্টল্যান্ডে বেড়ে ওঠা
মুসলিমরা মাঝে মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের সম্মুখীন হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর, আবদুল্লাহ ইগ্রাম সৈন্যদের পরিচয়পত্রে "ক্যাথলিক", "প্রোটেস্ট্যান্ট" এবং "ইহুদি" এর পাশাপাশি "মুসলিম" বিকল্পটি যুক্ত করার জন্য একটি সফল প্রচারণা পরিচালনা করেন।
কিন্তু সিডার র্যাপিডসে, অভিবাসীরা পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পান, যা প্রতিবেশী বন্ধন, উপাসনালয় এবং আমেরিকান বংশোদ্ভূত শিশুদের এবং তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ফাতিমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, স্মেকাল ছিলেন ক্যাথলিক, এবং তার বাবা শুয়োরের মাংস খাওয়ার উপর মুসলিম নিষেধাজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কেবল গরুর মাংস থেকে তৈরি তার সসেজ রাখতেন। বিপরীতে, ফাতিমার বাবা শুক্রবারের খাবারে ভাজা মাছের কাঠি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন, খ্রিস্টানদের, বিশেষ করে ক্যাথলিকদের ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে।
"আরবিভাষী মুসলমানরা মধ্য-পশ্চিম এবং এর মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে রূপদানকারী গল্পগুলির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল," ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড কার্টিস বলেছেন।
আবদুল্লাহ ইগ্রামকে হিলটপ মুসলিম কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে, যা ১৯৪০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় আমেরিকার প্রথম মুসলিম কবরস্থানগুলির মধ্যে একটি। এটি চেক কবরস্থানের সংলগ্ন, যারা ১৮৫০-এর দশকে সিডার র্যাপিডস প্রতিষ্ঠাকারী অভিবাসীদের বংশধর এবং পাঁচ বছর আগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মুসলিম কবরস্থানে গাছ দান করেছিল ইহুদি কবরস্থান। ফাতিমা আশা করেন যে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম একসাথে কাজ করবে, তিনি বলেন, "কেবল তখনই বাধা ভেঙে যাবে। আমি প্রার্থনা করি যে একদিন এটি ঘটবে।"
কার্টিস বলেন, ১৯৬৫ সালের অভিবাসন আইনের পর মধ্য-পশ্চিমে মুসলিম উপস্থিতি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ১৯২০-এর দশক থেকে অনেক অঞ্চল থেকে অভিবাসীদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে।
আকো আব্দুল-সামাদ, একজন আফ্রিকান-আমেরিকান যিনি প্রায় ২০ বছর ধরে আইওয়া প্রতিনিধি পরিষদে ডেস মইনেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তিনি বলেন যে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর হামলার পর, সন্দেহের এক ঢেউ আবার দেখা দেয়, বিশেষ করে কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের সদস্যরা আফগানিস্তান এবং ইরাকে যুদ্ধ করেছিলেন।
যদিও মুসলিম দেশগুলি সহ অভিবাসন একটি বিতর্কিত বিষয়, মুসলিম সম্প্রদায়গুলি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে মিনিয়াপলিস এবং ডেট্রয়েটের মতো বড় শহরগুলিতে।
তবে, ১৯৮০-এর দশকে অভিবাসী ফিলিস্তিনি মাদর মসজিদের ইমাম তাহা আল-তুওয়াইল বলেন যে মুসলিমদের সাথে তাদের প্রতিবেশীদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়া কুসংস্কার থেকে কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করেছে। সিডার র্যাপিডসে স্টেরিওটাইপ কাজ করেনি।
বসনিয়ান মুসলিমরা বলছেন যে তাদের কাছের ডেস মইন্সেও একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেখানে আগামী মাসে একটি নতুন বহু মিলিয়ন ডলারের মসজিদ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা হবে, যা ২০ বছর আগে যুদ্ধ শরণার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম কেন্দ্রের জন্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
