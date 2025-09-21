নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি না হলে নিষেধাজ্ঞা আবার কার্যকর হবে।
রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান ও আলজেরিয়া প্রস্তাবের পক্ষে অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল না করার পক্ষে ভোট দেয়।
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সিয়েরা লিওন, স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, গ্রিস, পানামা ও সোমালিয়া নিষেধাজ্ঞা তোলার বিপক্ষে ভোট দেয়, অর্থাৎ তারা নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল রাখতে চায়। গায়ানা ও দক্ষিণ কোরিয়া ভোটদানে বিরত থাকে।
জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানি এই সিদ্ধান্তকে ‘অবিবেচনাপ্রসূত, অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ’ বলে অভিহিত করেন।
তিনি বলেন, ‘ইরান এই সিদ্ধান্তকে মান্য করে না। ই৩ যদি আগে বাতিল হওয়া নিষেধাজ্ঞা আবার কার্যকর করতে চায়, সেটি আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতার সরাসরি লঙ্ঘন।’
ইরাভানি আরও বলেন, এই প্রক্রিয়াটি ‘আলোচনা ও ঐকমত্যের একটি সুযোগকে নষ্ট করেছে।’
তিনি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘এই প্রহসন চলছে খোলামেলা আগ্রাসনের পটভূমিতে।’
