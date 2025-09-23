ফ্রান্সে ইতিহাস রচিত হলো।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরপরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
সেন্ট-ডেনিসের মেয়র ম্যাথিউ হ্যানোটিন ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা অলিভিয়েঁ ফাওর, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষ। মেয়র হ্যানোটিন বলেন, এটি কেবল একটি পতাকা নয়।
এটি ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আমাদের গভীর সংহতির প্রতীক। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি।
ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় বিদেশি পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করেছে।
কিন্তু মেয়র হ্যানোটিন এই নির্দেশ অমান্য করলেন। সেন্ট-ডেনিসের উদাহরণ অনুসরণ করে প্যারিস, ন্যান্টেস, সেন্ট-ওয়েন, সেন্ট-ডেনিস (জল্কঁহরড়হ) সহ অন্তত ২১টি শহরে ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র সমালোচনা করলেও কিছু ইউরোপীয় দেশ সমর্থন জানিয়েছে। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উত্তেজনার মধ্যেও এটি ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি ফ্রান্সের দৃঢ় সমর্থনের একটি সাহসী বার্তা।
ফ্রান্সের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন ও সংহতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রতিটি পতাকা, প্রতিটি সমর্থনের বার্তা ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য আশা, সাহস ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রতীক।
