ইরান-ঘানা সাংস্কৃতিক সংলাপের প্রথম দফা ১০০ জন কর্মীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ নভেম্বর ২০২৫ - ০৭:৫৯
ইরান ও ঘানার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংলাপের প্রথম দফা আক্রায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দুই দেশের একশ সাংস্কৃতিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শের উদ্যোগে; এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল ঘানার সমাজে ইরানের ভাবমূর্তি জোরদার করা এবং মানবিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঘানায় ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মীর হেশমাতি এই সংলাপকে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মূল বিষয় বলে মনে করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে এই প্রোগ্রামটি ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিল্পী, শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরু, চিকিৎসা কর্মী এবং শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; স্তর বৈচিত্র্য ছিল এই কোর্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

এই আলোচনায় গোলেস্তান, কুর্দিস্তান, পশ্চিম আজারবাইজান, লোরেস্তান, খোরাসান রাজাভি, কেরমানশাহ, ইসফাহান, ফারস, বুশেহর এবং তেহরান প্রদেশের সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং সামাজিক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আক্রায় ইরানি সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতা জোর দিয়ে বলেন যে এই কর্মসূচিতে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব পরিকল্পনাকারী, সমর্থক এবং সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে এবং ইরানি অংশগ্রহণকারীরা ঘানার পক্ষের কাছে তাদের অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক সক্ষমতার একটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

৩০% অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি মূল্যায়ন অনুসারে, প্রায় ৯৪% ঘানার পক্ষ এই আলোচনায় অংশগ্রহণকে কার্যকর বলে মনে করেছেন।

৫৪% ইরান সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিকে কার্যকর বলে মনে করেছেন এবং ৪০% তাদের মনে ইরানের ভাবমূর্তি পরিবর্তন এবং উন্নত করাকে উপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন।

