ইসরায়েলি বোমা হামলায় ও বন্যার কারণে গাজায় সীমাহীন দুর্ভোগ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা সিটি থেকে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদক ইব্রাহিম আল–খালিলি জানিয়েছেন, ইসরায়েলি সেনারা এখনো তথাকথিত ‘ইয়েলো লাইন’-এর ভেতরের এলাকাগুলোতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে এ হলুদ রেখা সেনা প্রত্যাহারের সীমারেখা নির্দেশ করলেও তা বারবার লঙ্ঘন করছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইয়েলো লাইনের কাছে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী একদিকে ঘরবাড়ি ধ্বংস করছে, অন্যদিকে ভয়-ভীতি ছড়াচ্ছে।
ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ জানিয়েছে, গত দুই বছরের নির্বিচার ইসরায়েলি হামলায় যাদের বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এমন ১৩ হাজার পরিবার এখন শীত ও বন্যার কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে জীবনযাপন করছে।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার ৮০ শতাংশেরও বেশি ভবন ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েল এখনো গাজায় তাঁবু ও মোবাইল হোম প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৯ হাজার ১৯০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০০ জনের বেশি আহত হয়েছে।
