গাজায় অব্যাহত হামলায় আরও ৩৮ ফিলিস্তিনি নিহত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রায় ১ লাখ ৬৭ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন এবং আরও বহু মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে।
প্রতিবেদনে জানা গেছে, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অন্তত ৬৫ হাজার ৩৮২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানায়, বহু মৃতদেহ এখনও ধ্বংসস্তূপে ও সড়কে পড়ে আছে, যাদের কাছে উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছাতে পারছেন না।
এছাড়াও গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা নিতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে অন্তত তিন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ১৫ জনের বেশি আহত হয়েছেন। এ নিয়ে ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত ত্রাণ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ২,৫২৬ জন, আহত হয়েছেন ১৮,৫১১ জন।
এর আগে গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
এ ছাড়া ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (আইসিজে) মামলা চলছে।
এদিকে, ফিলিস্তিনের গাজায় যা ঘটছে, তা কোনো যুদ্ধ নয় বরং ইতিহাসের এক নির্মম গণহত্যা— জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এভাবেই গর্জে উঠেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। নিউইয়র্কে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দেওয়া আবেগঘন এক বক্তব্যে তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান।
