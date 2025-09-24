  1. Home
ইসরাইলি আকাশ প্রতিরক্ষা ভেদ করে হুথির ড্রোন হামলা

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০২:৫৫
ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইলাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের প্রতিরোধ আন্দোলন হুথি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইলাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের প্রতিরোধ আন্দোলন হুথি। এই হামলায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে তেলআবিবের উদ্ধারকারী সংস্থা মাগেন ডেভিড অ্যাডম (এমডিএ)।

বুধবারের এ হামলার পর এমডিএ জানায়, আহতদের মধ্যে দুইজন ষাট বছরের বেশি বয়সি পুরুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। আরও একজন মাঝারি আঘাতপ্রাপ্ত এবং বাকি ১৭ জন হালকা জখম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। অধিকাংশের শরীরে শার্পনেলের আঘাত লেগেছে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হামলার আগে শহরে সতর্ক সাইরেন বেজেছিল। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যর্থতা ঘটে। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘আয়রন ডোম’ থেকে দুটি ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হলেও ড্রোনটি ভূপাতিত করা যায়নি। এ কারণে ড্রোনটি শহরে আঘাত হানে এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে। ভিডিওতে দেখা যায়, ড্রোনের আঘাতে ভবনে আগুন ধরে যায়।

সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, কীভাবে প্রতিরক্ষা ব্যর্থ হলো তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে একই সময়ে দুবাই থেকে তেল আবিবগামী ফ্লাই দুবাইয়ের একটি যাত্রীবাহী বিমানে জরুরি অবস্থা তৈরি হয়। উড়োজাহাজে থাকা এক ইসরাইলি যাত্রী স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে বিমানটি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে জরুরি অবতরণ করে।

পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। যাত্রীরা শিগগিরই তেল আবিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা অব্যাহত করবেন বলে জানানো হয়েছে।

ইসরাইল ও সৌদি আরবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের যোগাযোগ কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

