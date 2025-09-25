  1. Home
ড্রোন আটকাতে ব্যর্থ হলো ইসরায়েলী সেনাবাহিনী-আহত বহু

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৭:৩৩
ড্রোন আটকাতে ব্যর্থ হলো ইসরায়েলী সেনাবাহিনী-আহত বহু

হুতিদের ড্রোন হামলায় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইলাতে কমপক্ষে 50 জন আহত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহতদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন ষাটোর্ধ্ব পুরুষ গুরুতর অবস্থায় আছে, একজন মাঝারি মাত্রায় আহত হয়েছে এবং আরো অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে এমডিএ।

বেশিরভাগ আহতের শরীরে শেল বা খণ্ডবিস্ফোরক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আরো কয়েকজনকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায়, ড্রোনটি ইলাতের একটি বাজার এলাকায় আঘাত হানে।

ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) নিশ্চিত করেছে, ড্রোনটি ইয়েমেন থেকে হুতিরা নিক্ষেপ করেছে।

সেনাবাহিনী আরো জানায়, ড্রোনটি আটকানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ইলাতকে প্রায়ই ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতিরা লক্ষ্যবস্তু করে আসছে। গত সপ্তাহেও হুতিদের ছোড়া একটি ড্রোন ইলাতের একটি হোটেলে আঘাত হেনেছিল, তবে তখন কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

