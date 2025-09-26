  1. Home
ইসরায়েলি জিম্মি-আমরা সরকারের ওপর বোঝা হয়ে গেছি ।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৮:০২
সরায়েলি জিম্মি অ্যালোন ওহেলের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসাম ব্রিগেডস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি জিম্মি অ্যালোন ওহেলের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসাম ব্রিগেডস, সেখানে বলা হয়েছে: ‘নেতানিয়াহুর একগুঁয়েমির কারণে তাকে ৭০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে গাজায় আটকে রাখা হয়েছে।’

টেলিগ্রামে পোস্ট করা ওই ভিডিওতে ওহেলের শারীরিক অবস্থা দেখে, সুস্থই মনে হচ্ছে। ২৪ বছর বয়সী এই যুবককে ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, আমি মার্কিন সরকারের কাছে দাবি করছি, আপনারা নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা বন্ধ করুক এবং “মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ যেন নেতানিয়াহুকে আমাদের হত্যা করতে না দেয়”।

ওহেল আরও বলেন যে তার মতো বন্দীরা “ইসরায়েলি সরকারের জন্য বোঝা হয়ে উঠেছে, যারা আমাদের থেকে মুক্তি পেতে চাইছে”।

এর আগে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ৪৮ জন জিম্মির ছবি প্রকাশ করে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড। এটাকে ‘ফেয়ারওয়েল পিকচার’ তথা ‘বিদায়ী ছবি’ অভিহিত করে গোষ্ঠীটি। এর দুইদিন পরেই জিম্মির ভিডিও প্রকাশ করা হলো।

প্রসঙ্গত,ইসরায়েলের তথ্যমতে বর্তমানে গাজায় ৪৮ জন ইসরায়েলি জিম্মি রয়েছেন, যার মধ্যে অন্তত ২০ জন জীবিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক ভিডিওতে দেখা গেছে, জিম্মি মাতান জান গাউকারের মা নেতানিয়াহুর বাসার সামনে কান্না করে বলছেন, ‘আপনি আমাকে বলেছিলেন সবাইকে ফিরিয়ে আনবেন, অথচ মিথ্যা বলেছেন।’

