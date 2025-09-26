  1. Home
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৮:৫৪
ইতালি ও স্পেন-গাজাগামী ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’র সুরক্ষায় সামরিক জাহাজ পাঠালো।

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সুরক্ষায় সামরিক জাহাজ পাঠিয়েছে ইতালি ও স্পেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে : এতে বলা হয়, বহরে থাকা জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়া ছাড়াও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে নৌযান দুটি।

এর আগে, তিউনিসিয়া ও গ্রিস উপকূলে বেশ কয়েকবার ড্রোন হামলা চালানো হয় সুমুদ ফ্লোটিলা লক্ষ্য করে। এতে জাহাজগুলোর কয়েকটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুরক্ষার দাবিতে আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানায় এতে উপস্থিত মানবাধিকারকর্মীরা। যার ফলশ্রুতিতে এই সিদ্ধান্ত স্পেন ও ইতালির।

প্রসঙ্গত, গতকাল নৌযানগুলোর কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ এবং আকাশে ইসরায়েলি ড্রোন উড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে বলে জানায় আল জাজিরা। তিউনিসিয়া, গ্রীস ও অন্যান্য দেশ থেকে যাত্রা শুরু করার পর সুমুদ ফ্লোটিলার বেশিরভাগ জাহাজ একসাথে চলাচল করছিল। 

উল্লেখ্য, স্পেনের বার্সেলোনা থেকে ত্রাণ সহকারে গাজার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা। ইসরায়েলি বাধায় সবশেষ ৪টি মিশন পণ্ড হয়েছিল তাদের। ৫ম দফায় প্রায় ৫০ নৌযান নিয়ে এ যাত্রা। বহরে রয়েছেন সুইডিশ মানবাধিকার কর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ ৪৪ দেশের মানবাধিকার কর্মী।

