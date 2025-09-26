২ হাজার কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আছেউত্তর কোরিয়ার কাছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বার্তাসংস্থা আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ কোরিয়ার একীকরণমন্ত্রী চুং দং-ইয়ং সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, ‘আমেরিকান সায়েন্টিস্টস ফেডারেশনসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের অনুমান অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়ার কাছে ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম প্রায় দুই হাজার কেজি রয়েছে।’
চুং দং-ইয়ং আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র-উত্তর কোরিয়া আলোচনায় এ তথ্য পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টায় ‘এক ধরনের অগ্রগতি’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
এদিকে চলতি মাসের শুরুর দিকে উত্তর কোরিয়া ঘোষণা দেয়, তাদের পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের মর্যাদা ‘স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত’ এবং ‘অপরিবর্তনীয়।’ দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণের দাবিকে নিন্দা জানিয়ে বলেছে, তারা আলোচনায় ফিরতে প্রস্তুত, তবে শর্ত একটাই- তাদের স্থায়ীভাবে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর সাম্প্রতিক বৈঠকে উত্তর কোরিয়ার কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ প্রকাশের পর এই ঘোষণা আসে।
